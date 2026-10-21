Fótbolti

Selma Sól skoraði í bikarsigri

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Selma Sól Magnúsdóttir fagnar marki með íslenska landsliðinu.
Selma Sól Magnúsdóttir fagnar marki með íslenska landsliðinu. Vísir/Anton

Selma Sól Magnúsdóttir minnti á sig í kvöld þegar hún skoraði eitt marka Rosenborg í sigri í 2. umferð norsku bikarkeppninnar.

Selma Sól var á sínum tíma fastakona í íslenska landsliðinu en hefur glímt við leiðinleg meiðsli síðustu ár.

Það er ánægjulegt að sjá Selmu koma til baka en hún skoraði fjórða markið í 5-0 sigri Rosenborg á Rana FK með marki á 73. mínútu leiksins.

Tvö önnur Íslendingalið fóru einnig áfram. Brann vann 3-0 útisigur á Fyllingsdalen og Vålerenga vann 3-0 útisigur á Strömsgodset.

Landsliðskonurnar Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir voru báðar hvíldar hjá Vålerenga í leiknum í kvöld.

Norski boltinn

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