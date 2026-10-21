Selma Sól skoraði í bikarsigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2026 17:52 Selma Sól Magnúsdóttir fagnar marki með íslenska landsliðinu. Vísir/Anton Selma Sól Magnúsdóttir minnti á sig í kvöld þegar hún skoraði eitt marka Rosenborg í sigri í 2. umferð norsku bikarkeppninnar. Selma Sól var á sínum tíma fastakona í íslenska landsliðinu en hefur glímt við leiðinleg meiðsli síðustu ár.Það er ánægjulegt að sjá Selmu koma til baka en hún skoraði fjórða markið í 5-0 sigri Rosenborg á Rana FK með marki á 73. mínútu leiksins.Tvö önnur Íslendingalið fóru einnig áfram. Brann vann 3-0 útisigur á Fyllingsdalen og Vålerenga vann 3-0 útisigur á Strömsgodset.Landsliðskonurnar Arna Eiríksdóttir og Fanney Inga Birkisdóttir voru báðar hvíldar hjá Vålerenga í leiknum í kvöld. Norski boltinn Mest lesið Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Íslenski boltinn Como - Manchester United | Fámennt United-lið mætt til Ítalíu Fótbolti Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn Nablinn grillaði verstu liðin: „Er bærinn Hveragerði líka í fallbaráttu?“ Körfubolti Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Enski boltinn Fleiri fréttir Selma Sól skoraði í bikarsigri Íslenskir dómarar í Sambandsdeild en Danir horfa á skjáinn Lille - Galatasaray | Hákon og félagar fá Tyrki í heimsókn Como - Manchester United | Fámennt United-lið mætt til Ítalíu Messi klæddist Como-treyju Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Danskir vallarstarfsmenn þurfa að vinna á næturna vegna Evrópuleikja Sjá meira