Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM

Egypski miðjumaðurinn Mostafa Ziko hefur verið dæmdur í fimm leikja bann og landsliðsþjálfarinn Hossam Hassan í þriggja leikja bann eftir hegðun þeirra þegar landsliðið féll úr leik á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í sumar.
Þeir tveir eru dæmdir í bann vegna uppnámsins sem varð eftir leikinn gegn Argentínu Lionels Messi, að því er Knattspyrnusamband Egyptalands greinir frá.
Í yfirlýsingunni segir að liðsstjórinn Ibrahim Hassan hafi einnig verið dæmdur í þriggja leikja bann af Alþjóðaknattspyrnusambandinu (FIFA).
Egyptaland hyggst áfrýja refsingunum en hefur jafnframt óskað eftir skýringum frá FIFA.
Hossam Hassan, DT de Egipto, recibe sanción de FIFA tras polémicos gestos ante Argentina en el Mundial
https://t.co/lU1DPizDpS— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 20, 2026
Hossam Hassan, DT de Egipto, recibe sanción de FIFA tras polémicos gestos ante Argentina en el Mundial
https://t.co/lU1DPizDpS
Mikil spenna myndaðist eftir lokaflautið í sextán liða úrslitum HM 7. júlí. Egypski hópurinn var æfur út í franska dómarann François Letexier og aðstoðarmenn hans.
Daginn eftir leikinn sendi Egyptaland formlega kvörtun til FIFA vegna frammistöðu dómaranna. Þar var þess krafist að Letexier yrði settur í bann það sem eftir væri mótsins.
Meginatriði kvörtunarinnar var að Argentínumaðurinn Alexis Mac Allister hefði togað Egyptann Hamdi Fathi niður í vítateignum skömmu áður en Enzo Fernández skoraði sigurmark Argentínu, 3-2, í uppbótartíma.
Ziko fékk einnig mark dæmt af. Það hefði komið Egyptalandi í 3-0 í leiknum. Markið var dæmt af vegna brots í aðdragandanum.
Egypt hit with FIFA sanctions! 🇪🇬
Hossam Hassan, Ibrahim Hassan, and Mostafa Zico have been handed significant disciplinary punishments following their heated comments after Egypt's dramatic World Cup exit against Argentina 🚨
Read more 🔗 https://t.co/QgmnaWLgHE https://t.co/YGOzuwO3Ab— GOAL (@goal) October 20, 2026
Egypt hit with FIFA sanctions! 🇪🇬
Hossam Hassan, Ibrahim Hassan, and Mostafa Zico have been handed significant disciplinary punishments following their heated comments after Egypt's dramatic World Cup exit against Argentina 🚨
Read more 🔗 https://t.co/QgmnaWLgHE https://t.co/YGOzuwO3Ab