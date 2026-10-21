Diomande með frábært mark í sigri Real Madrid Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 21. október 2026 21:23 Kylian Mbappe fagnar hér markaskoraranum Yan Diomande eftir hið frábæra fjórða mark Real Madrid í kvöld. AP/Manu Fernandez Yan Diomande minnti á sig með flottri frammistöðu með Real Madrid í Meistaradeildinni. Real Madrid er í hópi fimm félaga með fullt hús og eitt af þeim er Aston Villa sem vann Íslendingalið í kvöld. Diomande var með mark og stoðsendingu í 4-1 sigri á RB Leipzig á Bernabéu-leikvanginum. Bernardo Silva skoraði eina mark fyrri hálfleiks og Arda Güler skoraði annað markið eftir stoðsendingu frá Kylian Mbappé. Mbappé skoraði þriðja markið eftir stoðsendingu frá Diomande en Þjóðverjarnir minnkuðu muninn með marki Tidiam Gomis. Lokamarkið var fallegasta markið þegar Diomande skoraði með frábæru viðstöðulausu skoti eftir sendingu frá Brahim Díaz en báðir komu þeir inn á völlinn sem varamenn. Aston Villa er áfram með fullt hús eftir 3-1 sigur á norska félaginu Viking á Villa Park. Ross Barkley og Emiliano Buendía komu Villa í 2-0 í fyrri hálfleik og sjálfsmark Henrik Heggheim kom enska liðinu síðan í 3-0 á 62. mínútu. Peter Christiansen minnkaði muninn í 3-1 á 84. mínútu en þá var íslenski unglingalandsliðsmaðurinn Amin Cosic kominn inn á völlinn sem varamaður. Carlos Augusto tryggði Internazionale 1-0 sigur á Shakhtar Donetsk á 77. mínútu en ítalska liðið var manni færri frá 68. mínútu. Hans Vanaken, Joaquin Seys og Carlos Forbs skoruðu mörkin í 3-0 sigri Club Brugge á Lens. Krystof Danek, Christoph Lang og Sasa Kalajdzic skoruðu fyrir LASK í 3-2 útisigri á Sporting en Luis Suárez kom portúgalska liðinu í 1-0 og minnkaði líka muninn í 3-2 undir lokin. Isco skoraði eina markið úr vítaspyrnu á 59. mínútu þegar Real Betis vann 1-0 sigur á Feyenoord. Aston Villa (2. sæti), Real Madrid (4. sæti) og Real Betis (5. sæti) hafa öll unnið alla þrjá leiki sína og eru með fullt hús eins og Paris Saint-Germain (1. sæti) og Liverpool (3. sæti). Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF Aston Villa FC Mest lesið Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Fótbolti Þurfti að spretta í markið eftir 102 klukkutíma á hlaupum Sport Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Íslenski boltinn ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn „Þetta voru meira en vonbrigði“ Fótbolti Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig Fótbolti Fleiri fréttir Kane stríddi löndum sínum en Arsenal fer heim með stig „Þetta voru meira en vonbrigði“ „Það er þjálfarans og starfsliðsins að meta það, ekki mitt“ Hákon með stoðsendingu en Lille við botninn eftir tap Martröð hjá Manchester United við Como-vatnið Selma Sól skoraði í bikarsigri Íslenskir dómarar í Sambandsdeild en Danir horfa á skjáinn Messi klæddist Como-treyju Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Sjá meira