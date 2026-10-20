Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. október 2026 23:01 Leikmenn Como tolleruðu Cesc Fàbregas eftir að þeir tryggðu sér sæti í Meistaradeildinni í vor. EPA/DAVIDE CASENTINI Cesc Fàbregas, þjálfari ítalska liðsins Como, er mjög spenntur fyrir því tækifæri að fá að taka á móti Manchester United í leik riðlakeppni Meistaradeildarinnar í fótbolta annað kvöld. Fyrrverandi stjarna Arsenal tjáði sig um Manchester United eftir að hafa stýrt liði sínu til 3-1 sigurs gegn Fiorentina í ítölsku deildinni. „Þetta er frábært lið. Fyrir aðeins þremur árum, þegar við vorum í Seríu B, hefði verið óhugsandi að Manchester United kæmi á Sinigaglia-leikvanginn – en á miðvikudag mun einmitt það gerast. Fyrir okkur er þetta draumur sem rætist; við ætlum að grípa tækifærið,“ sagði Cesc Fàbregas. Como hefur aldrei tekið þátt í Evrópukeppni í 119 ára sögu félagsins. Félagið frá Langbarðalandi – sem hefur tvisvar orðið gjaldþrota á síðustu tveimur áratugum – lék í D-deildinni árið 2019. Það sneri aftur í efstu deild Ítalíu í maí 2024 eftir að hafa komist upp um deild í þriðja sinn á sex tímabilum. „Það er stórkostlegt að undirbúa sig fyrir svona dásamlega leiki en við megum aldrei gleyma því að Sería A er það mikilvægasta fyrir okkur,“ sagði Fàbregas. „Fyrir okkur er hver dagur mikilvægt skref í okkar þróun. Við erum nýtt félag – ekki hvað sögu okkar varðar, heldur vegna þess að við byrjuðum frá grunni fyrir þremur árum. Þess vegna verðum við að fara varlega í því hvernig við tökumst á við mjög margar aðstæður.“ Ítalska smáliðið vann fyrsta leik sinn í Meistaradeildinni gegn Leipzig á heimavelli, 4-1, en tapaði 3-2 gegn Feyenoord á útivelli í síðustu viku. Fàbregas viðurkennir að fyrsta tímabil félagsins í Meistaradeildinni verði lærdómsríkt fyrir alla. „Við erum komnir hingað í Meistaradeildina fimm árum á undan áætlun. Meistaradeildin er einstök gjöf sem kom í kjölfar stórkostlegs tímabils í fyrra. Meistaradeildin er erfiðasta keppni sem til er – á hærra stigi en jafnvel heimsmeistaramótið eða Evrópumótið,“ sagði Fàbregas. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Ítalski boltinn Mest lesið Velti fyrir sér að hoppa í ána Sport Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Enski boltinn „Þú ert búinn að fá alla heimsins verki“ Sport Komst ekki úr sokkunum fyrir blöðrum Sport Liverpool með fjögurra marka endurkomu Fótbolti Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Enski boltinn „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn Snýr Trent aftur til Liverpool? Enski boltinn „Þetta er karfa tímabilsins“ Körfubolti Luka Gasic frá í nokkrar vikur Körfubolti Fleiri fréttir Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Danskir vallarstarfsmenn þurfa að vinna á næturna vegna Evrópuleikja Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Forsetinn segir Ronaldo enn vera lykilmann í landsliðinu Sjötta lífveran nefnd eftir Lionel Messi Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Fjórar íslenskar stelpur mættust í markaleik í Texas „Hann sagði já takk“ Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Loksins sigur hjá Tottenham Refsing Ronaldos opinberuð og hún er sérstök Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Glódís Perla og félagar áfram með fullt hús á toppnum Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum UEFA gefur Infantino lokafrest til að afhenta lykilskjöl Sjá meira