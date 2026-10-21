Messi klæddist Como-treyju Andri Broddason skrifar 21. október 2026 15:01 Lionel Messi og Cesc Fabregas hafa verið miklir vinir síðan þeir spiluðu saman hjá Barcelona. Samsett/Getty Flest af því sem Lionel Messi gerir vekur mikla athygli og þarf oft ekki mikið svo orðrómar fljúgi af stað. Sonur hans Messi, Ciro Messi, virðist vera mikill stuðningsmaður Como eftir að eiginkona Messi, Antonela Roccuzzo, birti mynd af Ciro í Como-treyju Lionel Messi og Cesc Fabregas, þjálfari Como, eru miklir vinir og spiluðu saman á árunum 2011-2014. Þeir hafa haldið sambandi síðan og virðist Messi vera að styðja við félaga sinn á meðan hann er að þjálfa ítalska liðið. View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Samkvæmt ítalska miðlinum La Gazetta dello Sport hafa Fabregas og Messi haldið góðu sambandi þar sem konur þeirra og börn eru einnig vinir. Þegar hann var spurður út í treyjuna sem Ciro Messi var í sagðist Fabregas hafa gefið honum treyjuna og því hefði það ekki komið honum á óvart að sjá hann í Como-treyju. Fabregas hefur náð góðum árangri með félaginu og er liðið að spila í fyrsta skipti í sögu félagsins í Meistaradeild Evrópu. Liðið mætir í kvöld Manchester United á heimavelli Como og verður það einn stærsti leikur í sögu félagsins. Þrátt fyrir að vera greinilega stuðningsmaður félagsins verður að teljast ólíklegt að Messi-fjölskyldan geri sér ferð á leikinn en það getur breyst í janúar. Þá fara síðustu leikir í deildakeppni Meistaradeildar Evrópu fram og eru þeir gegn PSG og Barcelona. Það eru síðustu félög sem Messi spilaði fyrir í Evrópu áður en hann hélt til Bandaríkjanna og spilaði fyrir Inter Miami. Myndina af Messi í treyjunni má sjá á sjöundu mynd í Instagram-færslu Roccuzzo. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Ítalski boltinn Mest lesið Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Íslenski boltinn „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Enski boltinn Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Nablinn grillaði verstu liðin: „Er bærinn Hveragerði líka í fallbaráttu?“ Körfubolti Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Fótbolti Fleiri fréttir Messi klæddist Como-treyju Akranesvöllur sundurgrafinn og handónýtur Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Danskir vallarstarfsmenn þurfa að vinna á næturna vegna Evrópuleikja Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Forsetinn segir Ronaldo enn vera lykilmann í landsliðinu Sjá meira