Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ Sindri Sverrisson skrifar 21. október 2026 13:16 Hólmar Örn Eyjólfsson hefur lagt skóna á hilluna. vísir/Anton Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, hefur ákveðið að leggja takkaskóna á hilluna eftir þessa leiktíð. Valur mætir Stjörnunni í Garðabæ á laugardaginn í lokaumferð Bestu deildarinnar. „Eftir mikla umhugsun hef ég ákveðið að leggja skóna á hilluna þegar þessu tímabili lýkur,“ skrifar Hólmar á ensku á Instagram, í lauslegri þýðingu blaðamanns. Þessi 36 ára miðvörður frá Sauðárkróki lék með Tindastóli og HK í yngri flokkum en hóf svo atvinnumannaferilinn á því að fara til West Ham árið 2008. Hann var svo atvinnumaður í Englandi, Belgíu, Þýskalandi, Noregi, Ísrael og Búlgaríu áður en hann sneri heim til Íslands fyrir tímabilið 2022. Hólmar lék líka lykilhlutverk í vörn íslenska U21-landsliðsins sem komst í fyrsta sinn á stórmót þegar það fór á EM árið 2011 og setti met yfir flesta leiki fyrir liðið. Þá lék hann 19 leiki fyrir A-landsliðið og skoraði í þeim tvö mörk. „Allt frá því að ég var ungur drengur var draumur minn að verða atvinnumaður í fótbolta og ég er þakklátur fyrir að hafa fengið tækifæri til þess. Frá HK til West Ham United, Cheltenham Town, KSV Roeselare, VfL Bochum, Rosenborg, Maccabi Haifa, Levski Sofia og Vals. Það hafa verið forréttindi að fá að vera fulltrúi þjóðar minnar með landsliðinu, spila fyrir frábær félög, búa í ólíkum löndum og kynnast nýrri menningu. Þetta eru upplifanir og minningar sem munu fylgja mér alla ævi. Kærar þakkir til alls þess frábæra fólks sem ég hef kynnst á leiðinni — liðsfélaga, þjálfara, starfsfólks og stuðningsmanna. Sérstakar þakkir til eiginkonu minnar og fjölskyldu fyrir að standa við bakið á mér í gegnum súrt og sætt. Þetta hefur verið mikið ferðalag og ég er þakklátur fyrir hvern einasta hluta þess,“ skrifar Hólmar. Besta deild karla Valur Íslenski boltinn Mest lesið Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Enski boltinn Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Nablinn grillaði verstu liðin: „Er bærinn Hveragerði líka í fallbaráttu?“ Körfubolti Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Fótbolti Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Fótbolti Fleiri fréttir Hólmar Örn hættur: „Þakklátur fyrir allt ferðalagið“ ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Framlengir í Vesturbænum „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Titillinn undir: „Farið illa með okkur í sumar“ Kristinn kveður Breiðablik: „Hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður sér þá fyrir sér“ Uppgjörið: FH - Þróttur 0-4 | Titilvonir FH-inga í tætlum Sjáðu mörkin: KR tryggði annað sætið og fallbaráttan tók óvænta stefnu FH-ingar biðla til bareigenda, presta og trúarleiðtoga Keflavík - KR 2-3 | Gabríel gulltryggði annað sæti Þór - Stjarnan 3-1 | Þórsarar fyrir ofan fallstrikið eftir frábæran sigur Fjölnir fær Ívar Ingimars til starfa Uppgjörið: Valur - KA 4-1 | Brekkan brött fyrir KA Gætu orðið meistarar eftir vinnu á mánudaginn Ólafur Ingi: „Mér skilst að hann hafi bara kýlt hann“ Sjáðu þegar allt sauð upp úr í Kópavogi og glæsimark Sveins Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - ÍBV 2-1| Grindavík/Njarðvík vann síðasta heimaleikinn á tímabilinu Uppgjörið: ÍBV - FH 3-1 | Tíu Eyjamenn náðu fyrsta sigri í þrjá mánuði Uppgjörið: Breiðablik - Víkingur 1-2 | Fjögur rauð í miklum hitaleik Algjört bíó í Eyjum: Ótrúlegt klúður og tvö gul og rautt á sömu sekúndu Landsliðskonan ólétt og leggur skóna á hilluna Bjarni Jó hættur Kvaddi Val og sló í gegn eftir fullyrðingar um lélegt hugarfar Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Guðmundur greindist með hjartasjúkdóm Sjá meira