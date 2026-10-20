Liverpool með fjögurra marka endurkomu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. október 2026 20:55 Leikmenn Liverpool fagna öðru marki Alexis Mac Allister í leiknum. EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool hélt sigurgöngu sinni áfram í Meistaradeildinni í kvöld en útlitið var ekki bjart þegar liðið lenti tveimur mörkum undir í fyrri hálfleik. Liverpool svaraði með fjórum mörkum og vann 4-3 sigur í miklum markaleik. Argentínumaðurinn Alexis Mac Allister skoraði tvö mörk í kvöld, Ronald Araújo jafnaði metin rétt fyrir hálfleik og hinn ungi Rio Ngumoha átti frábæran leik á kantinum en hann gaf tvær stoðsendingar og skapaði mikinn usla. Liverpool-liðið byrjaði leikinn skelfilega og gróf sér holu fyrir framan stuðningsmenn sína sem voru í áfalli eftir hálftíma leik. Þegar Liverpool fór loksins í gang keyrði liðið yfir spænsku gestina sem náðu þó að laga stöðuna í lokin og setja aftur spennu í þetta. Virgil van Dijk færði Villarreal mark á silfurfati strax á fjórðu mínútu þegar misheppnaður skalli hans fór beint á Georges Mikautadze sem skoraði. Sergi Cardona slapp síðan í gegn eftir skyndisókn og kom spænska liðinu í 2-0 á 29. mínútu. Mac Allister minnkaði muninn með skalla eftir hornspyrnu á 36. mínútu og Ronald Araújo skallaði svo inn fyrirgjöf Rio Ngumoha á lokamínútu fyrri hálfleiksins. Rio Ngumoha lagði svo upp annað mark Mac Allister á 65. mínútu og þremur mínútum síðar skoraði varamaðurinn Florian Wirtz eftir sendingu frá Cody Gakpo. Þetta var fyrsta mark Þjóðverjans fyrir Liverpool síðan í apríl. Leikmenn Villarreal gáfust ekki upp og settu aftur spennu í þetta með því að minnka muninn í 4-3. Varnarmenn Liverpool sofnuðu á verðinum þegar boltinn kom fyrir á fjærstöngina þar sem Tani Oluwaseyi beið og skoraði þriðja mark Villarreal. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Liverpool FC