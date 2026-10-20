Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. október 2026 21:28 Phil Foden fagnar þriðja marki sínu í kvöld en hann steig fram í fjarveru Erlings Haaland. AP/Dave Thompson) Phil Foden var á skotskónum með Manchester City í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld. Erling Haaland var hvíldur og Foden sá til þess að City-liðið saknaði ekki norska framherjans. Foden skoraði þrjú mörk í leiknum þegar City vann 5-1 sigur á gríska liðinu AEK Aþenu og hann átti líka eina stoðsendingu að auki. Elliot Anderson og Rayan Cherki skoruðu hin mörkin en Stavros Pilios minnkaði muninn í 2-1 snemma í síðari hálfleik. Napoli vann dramatískan 4-3 sigur á norska liðinu Bodø/Glimt á Ítalíu en Norðmennirnir jöfnuðu í 1-1 og 2-2 en þeir skoruðu líka síðasta mark leiksins í uppbótartíma sem kom bara of seint. Scott McTominay skoraði tvö mörk fyrir Napoli en Matteo Politano skoraði fyrsta markið og fjórða markið var sjálfsmark. Jens Petter Hauge, Andreas Helmersen og Sondre Brunstad Fet skoruðu mörk norska liðsins. Mario Hermoso, Nahuel Molina, Niccolò Pisilli og Donyell Malen skoruðu mörk Roma í 4-0 sigri á Slovan Bratislava. Malen skoraði síðasta markið úr víti eftir að hafa lagt áður upp tvö mörk. Guus Til skoraði eina markið þegar PSV Eindhoven vann 1-0 útisigur á Porto. Julián Álvarez skoraði jöfnunarmark Atlético Madrid í 1-1 jafntefli á útivelli á móti Stuttgart. Jamie Leweling hafði komið Stuttgart í 1-0 á 36. mínútu en Álvarez jafnaði snemma í seinni hálfleik. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Manchester City FC Barcelona Mest lesið Velti fyrir sér að hoppa í ána Sport Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Enski boltinn „Þú ert búinn að fá alla heimsins verki“ Sport Komst ekki úr sokkunum fyrir blöðrum Sport Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ Enski boltinn Liverpool með fjögurra marka endurkomu Fótbolti „Þetta er karfa tímabilsins“ Körfubolti Snýr Trent aftur til Liverpool? Enski boltinn Luka Gasic frá í nokkrar vikur Körfubolti Kane mætti en Blikar slógu út meistara Grindavíkur Körfubolti Fleiri fréttir „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Danskir vallarstarfsmenn þurfa að vinna á næturna vegna Evrópuleikja Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Forsetinn segir Ronaldo enn vera lykilmann í landsliðinu Sjötta lífveran nefnd eftir Lionel Messi Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Fjórar íslenskar stelpur mættust í markaleik í Texas „Hann sagði já takk“ Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Loksins sigur hjá Tottenham Refsing Ronaldos opinberuð og hún er sérstök Uppgjörið: Stjarnan-Breiðablik 0-1 | Íslandsmeistarar þriðja árið í röð Glódís Perla og félagar áfram með fullt hús á toppnum Akstur yfir á rauðu ljósi eitt af mörgum umferðarlagabrotum UEFA gefur Infantino lokafrest til að afhenta lykilskjöl „Hann kvartar yfir öllu“ Sjá meira