Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Andri Broddason skrifar 21. október 2026 09:30 Khvicha Kvaratskhelia gat ekki stigið í fótinn þegar hann gekk af vellinum. Franco Arland/Getty Images Evrópumeistarar PSG tóku á móti Barcelona í Meistaradeild Evrópu í gær. PSG náði að vinna leikinn 4-2 en liðið gerði það ekki áfallalaust. Khvicha Kvaratskhelia, leikmaður PSG, meiddist eftir um klukkutíma leik og þurfti að fara af velli. Kvaratskhelia meiddist eftir samstuð við Xavi Espart, varnarmann Barcelona, og virtist leikmaður PSG vera sárþjáður. Hann fór af velli en átti erfitt með að stíga í fótinn og fór í myndatöku snemma daginn eftir. Þar var staðfest það sem þjálfarar PSG óttuðust, að Kvaratskhelia hafi slitið krossband og þarf hann að fara í aðgerð. Samkvæmt franska miðlinum L'Equipe mun hann vera frá í sex mánuði. Þetta er áfall fyrir PSG þar sem Kvaratskhelia er einn af miðpunktum í sókn PSG. Hann hefur byrjað fimm leiki fyrir PSG það sem af er tímabils og skorað eitt mark ásamt því að hafa gefið eina stoðsendingu. Ousmane Dembele er einnig meiddur og verður frá í nokkrar vikur og því er sókn PSG löskuð. Hann fór af velli gegn Barcelona eftir að hafa aðeins spilað í 20 mínútur. Einnig fór varnarmaðurinn Marquinhos af velli og er ekki búist við að hann spili heldur næstu vikurnar. PSG gæti því verið í leikmannavandræðum og þarf félagið mögulega að finna fleiri leikmenn í félagsskiptaglugganum í janúar. Fréttin var uppfærð klukkan 10. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Mest lesið Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Enski boltinn Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Fótbolti Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM Fótbolti Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti „Þú ert búinn að fá alla heimsins verki“ Sport Lagði meistarana í fyrsta leik með nýju liði Körfubolti Fleiri fréttir Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Danskir vallarstarfsmenn þurfa að vinna á næturna vegna Evrópuleikja Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Forsetinn segir Ronaldo enn vera lykilmann í landsliðinu Sjötta lífveran nefnd eftir Lionel Messi Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Fjórar íslenskar stelpur mættust í markaleik í Texas „Hann sagði já takk“ Uppgjör: Fram-ÍA 2-4 | Tvö Skagamörk í uppbótartíma Sjá meira