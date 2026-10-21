Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Andri Broddason skrifar 21. október 2026 11:05 Joshua Kimmich verður í faðmi fjölskyldunnar í kvöld þegar Bayern München tekur á móti Arsenal í Meistaradeild Evrópu í kvöld. F. Noever/Getty Images FC Bayern München tekur á móti Arsenal í stórleik kvöldsins í Meistaradeild Evrópu. Heimamenn þurfa þó að spila án fyrirliða liðsins Joshua Kimmich sem verður ekki með liðinu í kvöld. Náinn fjölskyldumeðlimur Kimmich var að látast og er hann nú staddur við hlið fjölskyldu sinnar. Félagið biðlar til stuðningsmanna að gefa honum frið til þess að syrgja en ekki er tekið fram hver tengsl Kimmich var við fjölskyldumeðliminn. Due to a passing in his immediate family, Joshua Kimmich is not in the squad today for the match against Arsenal. On behalf of the family, we ask that his privacy and grief be respected, and that further inquiries and reporting be refrained from. We send our deepest condolences to Joshua Kimmich and his loved ones.— FC Bayern (@FCBayernEN) October 21, 2026 Þetta er áfall fyrir liðið þar sem Kimmich hefur verið einn af lykilmönnum liðsins síðan hann fór þangað árið 2015. Hann hefur spilað yfir 500 leiki fyrir liðið og skorað í þeim 47 mörk. Liðin mættust í deildakeppninni á síðasta ári og endaði leikurinn með 3-1 sigri Arsenal. Sá leikur var spilaður á Emirates Stadium, heimavelli Arsenal, og getur því Bayern München hefnt sín á þeim leik í kvöld. Arsenal er í betri stöðu fyrir leikinn með fullt hús stiga þar sem liðið er búið að vinna bæði Napoli og Lille. Bayern München hefur spilað gegn báðum norsku liðunum í Meistaradeildinni en það gekk ekki eins og liðið hefði vonað. Bayern vann Bodø/Glimt á heimavelli í fyrstu umferðinni en í annarri umferðinni fór liðið til Stavangurs þar sem liðið spilaði gegn Viking. Þar endaði Michael Olise á því að fá tvö gul spjöld og þar með rautt spjald í leiknum og verður því í leikbanni í dag. Það eru því stórir leikmenn sem eru ekki klárir hjá þýsku meisturunum gegn sterku liði Arsenal. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC Mest lesið Hreinskilin hnefaleikakona: „Ég er hætt að vera næs“ Sport Þjóðhátíð er Gunnar Lárus kom heim á Reyðarfjörð Sport Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Enski boltinn „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Enski boltinn „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Enski boltinn ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Íslenski boltinn Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Fótbolti Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Fótbolti Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Fótbolti Nablinn grillaði verstu liðin: „Er bærinn Hveragerði líka í fallbaráttu?“ Körfubolti Fleiri fréttir Appelsínugul viðvörun og leikur United í hættu ÍA fékk skömm í hattinn en undirbýr byltingu Missir af stórleik kvöldsins og verður í faðmi fjölskyldunnar Með slitið krossband og þarf að fara í aðgerð Vilja að Crystal Palace losi sig við lukkudýrið sitt Sá hann á æfingu og vissi að hann hefði fundið gull Meistaradeildin að slá markamet Dæma nokkra Egypta í bann vegna hegðunar á HM „Ég æfði tíu klukkustundir á dag en enginn sá mig“ Draumur að rætast hjá Fabregas á móti Manchester United „Sjáið Rio, hann var frábær í kvöld“ Phil Foden með þrennu í Meistaradeildinni í kvöld Evrópumeistararnir skoruðu tvö mörk í lokin Liverpool með fjögurra marka endurkomu Mark Masons Greenwood í Meistaradeildinni dugði ekki „Átti erfitt með að bæta Barça“ Snýr Trent aftur til Liverpool? Spáir fimm til tíu ára félagsskiptabanni Framlengir í Vesturbænum Ten Hag um Ronaldo: „Hann brást mér og liðinu“ „Hverjir í fjandanum eru í markanefnd?“ Sjáðu mörkin sex og rauða spjaldið í Dalnum Danskir vallarstarfsmenn þurfa að vinna á næturna vegna Evrópuleikja Þrýstingur á þjálfarastólinn fer að aukast Ýmislegt fyrir stuðningsmenn Tottenham til að fagna Bætti stoðsendingametið sem faðir hans átti í tuttugu ár Forsetinn segir Ronaldo enn vera lykilmann í landsliðinu Sjötta lífveran nefnd eftir Lionel Messi Arteta kenndi „jólatré“ Nottingham Forest um vandræðin Gummi Ben: Matthías aðstoðar Rúnar Pál í Stjörnunni Sjá meira