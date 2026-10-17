Bræðurnir Arnór Ingvi og Viktor Árni Traustasynir mættust í sitt hvorum búningnum þegar KR lagði Keflavík að velli, 3–2, í Bestu deild karla í dag. Arnór Ingvi átti stóran þátt í sigri KR-inga en hann lagði upp sigurmark liðsins undir lok leiks og tryggðu KR-ingar sér þar með annað sætið í deildinni.
„Það var fínt. Þetta er falleg stund að fá að keppa á móti litla bróður sínum,“ sagði Arnór eftir leikinn.
Hann var ánægður með að hafa fengið tækifæri til að mæta bróður sínum á vellinum og sagði þetta augnablik sem hann myndi taka með sér en viðtalið við bræðurna má sjá hér að neðan.
Viktor var hins vegar ekki jafn ánægður með niðurstöðuna, enda þurfti hann að sætta sig við tap gegn eldri bróður sínum.
„Það er náttúrulega leiðinlegt en svona er þetta,“ sagði Viktor.
Tryggði KR annað sætið á lokamínútunum
Arnór lagði upp sigurmark KR á 89. mínútu þegar hann sendi boltann inn í vítateig Keflvíkinga þar sem Gabríel Hrannar Eyjólfsson kom á ferðinni og skoraði.
„Þetta var búið að vera mikið fram og til baka. Við vorum búnir að liggja dálítið á þeim og svo bara hleyp ég inn í hálfsvæðið og næ að setja boltann fyrir,“ sagði Arnór um aðdraganda marksins.
Bræðurnir voru einnig spurðir hvort einhver orðaskipti hefðu átt sér stað á milli þeirra á meðan leikurinn stóð yfir.
Þrátt fyrir að hafa verið andstæðingar inni á vellinum var létt yfir þeim eftir leik og ljóst að bræðraeinvígið hafði verið sérstök upplifun.