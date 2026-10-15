Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Andri Broddason skrifar 15. október 2026 09:17 Elías Rafn Ólafsson er búinn að vera fjarverandi í síðustu leikjum hjá Midtjylland vegna meiðsla Getty/Archivio Massimo Búið er að færa leik Midtjylland í Sambandsdeild Evrópu þar sem liðið mætir albanska liðinu Egnatia. Miklar óeirðir eru í Tirana, höfuðborg landsins, þar sem leikurinn átti að fara fram og verður því leikurinn spilaður í Elbasan. Elías Rafn Ólafsson er leikmaður Midtjylland en hann er búinn að vera fjarverandi frá liðinu síðustu vikur vegna meiðsla. Hann sleppir því við að lenda í þessum óvanalegu breytingum. Í höfuðborg Albaníu eru miklar óeirðir þar sem albanskir nemar eru að mótmæla aðgerðarleysi stjórnvalda í landinu. Midtjylland þurfti að hætta æfingu í gærkvöldi vegna táragass sem fór yfir leikvanginn. Heimaliðið Egnatia náði ekkert að æfa í gær. UEFA tók ákvörðunina með að færa leikinn eftir samtal við sveitarstjórn í Albaníu. Þetta er vont fyrir danska stuðningsmenn liðsins sem hafa gert sér ferð til Albaníu en það tekur um eina og hálfa klukkustund að ferðast frá Tíran til Elbasan með rútu. Midtjylland ætlar þó að hjálpa þeim stuðningsmönnum sem hafa keypt miða á leikinn að ferðast milli borganna. Sambandsdeild Evrópu Fótbolti Íslendingar erlendis Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Enski boltinn Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Fleiri fréttir Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Sjá meira