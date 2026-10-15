Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Aron Guðmundsson skrifar 15. október 2026 09:32 Amin Cosic í baráttunni með undir 21 árs landsliði Íslands Guðmundur/Vísir Amin Cosic og liðsfélagar hans í norska meistaraliðinu Viking náðu óvæntu jafntefli gegn stórveldinu Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu á dögunum. Íslendingurinn greip tækifærið og fékk mynd af sér með stjörnu Bayern sem var þó skúrkurinn í liðinu í leiknum. Amin Cosic og liðsfélagar hans í norska meistaraliðinu Viking náðu óvæntu jafntefli gegn stórveldinu Bayern Munchen í Meistaradeild Evrópu á dögunum. Íslendingurinn greip tækifærið og fékk mynd af sér með stjörnu Bayern sem var þó skúrkurinn í liðinu í leiknum. Dramatískt jöfnunarmark undir lok leiks á heimavelli sá til þess að Viking tryggði sér 3-3 jafntefli gegn Bayern í umræddum leik í Meistaradeildinni. Þeir norsku höfðu komist tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik en gæðin í Bayern Munchen sönnuðu sig og sneru leikmenn liðsins leiknum sér í vil. Michael Olise, leikmaður Bayern Munchen, var hins vegar rekinn af velli í seinni hálfleik eftir að Zlatko Tripic, liðsfélagi Cosic hjá Viking, hafði komist í hausinn á honum. Olise fékk fyrra gula spjaldið sitt í leiknum fyrir að stöðva skyndisókn með því að brjóta á leikmanni Viking. Eftir brotið ákvað hann svo að kasta boltanum í andlitið á Tripic sem norski fyrirliðinn gerði mikið úr. Olise var því rekinn af velli með rautt spjald og Viking gekk á lagið, jafnaði leikinn í kjölfarið og tryggði sér dýrmætt stig. Michael Olise og Amin Cosic eftir leik Viking og Bayern MunchenMynd: Amin Cosic á Instagram Eftir leik fékk Amin Cosic, sem er hluti af öflugu undir 21 árs landsliði Íslands, mynd af sér með Olise sem hann lítur greinilega mikið upp til. Tveir öflugir sóknarmenn en Olise var skúrkurinn þetta kvöld. „Draumur,“ skrifar Cosic við myndina af sér og Olise, sem hann birti á Instagram, eftir leik. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti Norski boltinn Íslendingar erlendis Landslið karla í fótbolta Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Enski boltinn Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Fleiri fréttir Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Sjá meira