Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Valur Páll Eiríksson skrifar 15. október 2026 10:05 Ousmane Dembélé og Desiré Doué komust báðir á blað í gær. Aurelien Meunier/PSG via Getty Images Önnur umferð Meistaradeildar Evrópu kláraðist í gær er sjö leikir fóru fram. Aldrei hafa eins mörg mörk verið skoruð á einum leikdegi í keppninni en mörkin voru alls 46 mörk í níu leikjum. Að meðaltali voru því skoruð rúmlega fimm mörk í leik á þessu gleðikvöldi í október. Öll 46 mörkin má sjá að neðan. Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain Versti fyrri hálfleikur City á heimavelli í rúman áratug en liðið var 3-0 undir í hléi sem hefur ekki gerst síðan 2012. Pep Guardiola fylgdist með sínum gömlu félögum tapa fyrir ríkjandi Evrópumeisturum. Roma 3-4 Real Madrid Mögnuð endurkoma Madrídinga á gömlum heimavelli þjálfarans José Mourinho í Rómarborg. Roma var 3-1 yfir þegar tíu mínútur voru eftir en mörk Carlos Espí, Endrick og Antonio Rudiger tryggðu Real Madrid merkilegan sigur. Bodö/Glimt 1-0 Dortmund Frábær sigur Norðmannanna á þýska stórliðinu í Bodö í gærkvöld. Fredrik Sjövold skoraði sigurmarkið snemma í síðari háfleik. Aston Villa 6-0 Fenerbahce Villaliðar aldeilis í stuði og unnu sex marka sigur á Tyrkjunum í Birmingham og eru með fullt hús stiga eftir tvo leiki. Real Betis 3-2 Porto Mikið stuð í Andalúsíu og falleg mörk á boðstólum. Vítaspyrnumark Isco tryggði sigurinn en Porto hafði komist 2-1 yfir í fjörlegum leik. Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Aþena Úkraínumennirnir spiluðu sinn fyrsta leik á Stamford Bridge í Lundúnum sem verður heimavöllur liðsins í Meistaradeildinni í vetur. Staðan var 1-1 fram á 80. mínútu þegar Úkraínumennirnir kláruðu dæmið. Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart Lærisveinar Yaya Touré í vandræðum gegn þéttum Þjóðverjum. Stuttgart er með fullt hús eftir tvo leiki en Bratislava stigalaust á botninum með markatöluna 1-9. LASK 3-6 Liverpool Laskaðir Liverpool-menn voru í stuði fyrri hlutann í gær og margir sem hafa sætt gagnrýni sýndu sig. Bradley Barcola skoraði sín fyrstu mörk og setti þrennu auk þess sem Jeremie Frimpong komst á blað í sigri sem var síst of stór. Feyenoord 3-2 Como Hollendingarnir öflugir í Rotterdam gegn sterkum lærisveinum Cesc Fabregas í markaleik. Feyenoord komið á blað og er með þrjú stig líkt og Como. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF Liverpool FC Aston Villa FC Manchester City Mest lesið Bo Johansson er látinn Fótbolti Lætur Ingu Sæland heyra það: „Óboðlegt og frekar hrokafullt“ Sport Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Fótbolti Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Fótbolti „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Fótbolti Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Fótbolti „Stelpurnar vissu ekki einu sinni af þessu“ Fótbolti Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Enski boltinn Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Enski boltinn Flautuþristar og frábær tilþrif: „Hún er eins og jarðýta“ Körfubolti Fleiri fréttir Hegðun erkifjenda þeirra ekki komið á óvart gegn Bayern München „Íslensk knattspyrna er að kveðja mjög góðan mann“ Leynilegt ráðabrugg gæti ógnað endurkjöri Infantino Mamdani skaut á Man City Lærir í Harvard meðan hann jafnar sig Sjáðu PSG refsa City, ótrúlegan viðsnúning Real og öll hin Amin fékk mynd af sér með skúrki Bayern Leikur liðs Elíasar færður vegna mótmæla Oft orðaður við United en kom með skýrt svar Freyr fann sig knúinn til að setja nýja reglu Bo Johansson er látinn Reynir að lægja öldurnar: „Eftir leikinn talaði ég í reiði og pirringi“ Örlög Elísabetar í höndum fyrrverandi markvarðar Liverpool Stúdentaóeirðir og táragas valda algjörri óvissu hjá liði Elíasar Sex marka sýning Villa og ótrúleg endurkoma Real Madrid Tvenna Haalands dugði skammt gegn PSG Guardiola sá versta hálfleik City á heimavelli í fjórtán ár Sjáðu þrennu Barcola og alla markasúpuna í Austurríki Barcola braut ísinn með látum í Austurríki Hártogið og lætin kosta Vinicius El Clásico og alls fjóra leiki Hvað verður um Martinez eftir gagnrýnina? Kjartan meiddist illa og verður lengi frá Rooney baunar á Ronaldo: „Allt rangt við þetta“ Uppsagnir hjá Arsenal Tekur ekki við fyrr en eftir tímabilið Náði að hefna sín gegn ítölsku félögunum Þorði ekki á Instagram eftir leikinn Óljós skilaboð vekja upp spurningar: „Ég er orðlaus“ Mörkin úr Meistaradeildinni: Hákon gegn Arsenal, dramatík og óvænt úrslit KSÍ fái rúma þrjá milljarða frá FIFA Sjá meira