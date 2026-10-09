Tilraun Manchester City til að ná sátt við ensku úrvalsdeildina, í máli sem deildin höfðaði gegn félaginu fyrir umfangsmikil brot á fjárhagsreglum, fór út um þúfur.
Það er Bloomberg sem greinir frá og er þetta í fyrsta sinn sem í ljós kemur að Manchester City hafi átt í sáttaviðræðum við ensku úrvalsdeildina. Á þetta að hafa gerst fyrir einhverju síðan.
Samkvæmt Bloomberg var þetta leið Manchester City til að reyna milda þær þungu refsingar sem félagið gæti átt yfir höfði sér. Viðræðurnar fóru þó út um þúfur áður en samkomulag náðist.
Viðræðurnar eru sagðar hafa farið fram áður en félagið varð fyrir verulegu bakslagi í málinu en nú hefur sekt Manchester City í 114 ákærum af 115 verið staðfest.
Samningaviðræðurnar, sem ekki hefur verði greint frá áður, sigldu fljótt í strand og Manchester City heldur enn fram sakleysi sínu og hefur áfrýjað dómnum en ljóst þykir að félagið geti átt yfir höfði sér afar þunga refsingu.
Brot Manchester City á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar voru ýmis konar.
Óháð nefnd ensku úrvalsdeildarinnar komst að því að Manchester City hafi á níu ára tímabili frá 2009/10 til 2017/18:
Manchester City spilar sinn fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni eftir að dómur var kveðinn upp á Anfield á sunnudaginn þegar liðið heimsækir Liverpool.