Gakpo og Isak missa af stórleiknum Sindri Sverrisson skrifar 9. október 2026 14:36 Cody Gakpo varð að fara meiddur af velli gegn Serbíu á dögunum. Getty/Roy Lazet Liverpool endurheimti þá Alexander Isak og Cody Gakpo meidda úr landsleikjum og þeir missa því af stórleiknum við topplið Manchester City á sunnudaginn, í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Leikurinn er sá fyrsti hjá City eftir birtingu niðurstöðu óháðrar nefndar úrvalsdeildarinnar um að félagið hefði framið yfir hundrað brot tengd fjármálareglum deildarinnar. Sú niðurstaða var birt í landsleikjahléinu en Liverpool-menn urðu einnig fyrir áfalli í hléinu þegar Hollendingurinn Gakpo meiddist í ökkla og Svíinn Isak meiddist í læri. Þetta staðfesti Andoni Iraola á blaðamannafundi í dag. „Því miður fyrir okkur þá meiddust þeir báðir í landsleikjahléinu. Sem félagsliðaþjálfari þá er maður alltaf að bíða eftir að þessir leikir klárist og að læknirinn hringi ekki með slæmar fréttir. Í þessu tilviki vorum við óheppnir með bæði Isak og Cody. Þeir eru meiddir og verða ekki með á sunnudaginn,“ sagði Iraola. Blaðamaður spurði hann þá út í hinn 21 árs gamla Walesverja Lewis Koumas og virtist þykja líklegt að hann fengi að sýna sig og sanna í stórleiknum: „Koumas hefur þegar sýnt með mikilvægum mínútum að hann er klár í slaginn og við erum með fleiri leikmenn sem geta leyst þessar stöður,“ sagði Iraola. Leikur Liverpool og Manchester City er klukkan 15:30 á sunnudag, í beinni útsendingu á Sýn Sport. Útsendingin hefst 25 mínútum fyrr. Enski boltinn Liverpool FC Mest lesið 16 ára hetja Vals: „Bara sofa vel og skólinn á morgun“ Körfubolti Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Bakgarðsáskorunin: „Éta eða vera étinn“ Sport Viktor Gísli varð fárveikur á HM Handbolti Mótherji Eriku kastaði dós í hana Sport Sláttuvél tók á loft í Svíþjóð Sport Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Enski boltinn „Ótrúlegt að hann sé tveimur árum eldri en ég“ Körfubolti Uppgjörið: Álftanes - Höttur 111-77 | Meistaraefnin fóru illa með Hött Körfubolti Uppgjörið: Valur - Stjarnan 90-77 | 16 ára gutti stal senunni Körfubolti Fleiri fréttir Gakpo og Isak missa af stórleiknum Setja félagið á sölu tveimur árum eftir kaup Haaland rýfur þögnina: „Verðum öll að standa saman“ Xhaka sekur um að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Arteta framlengir við Arsenal Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Dregur sig úr landsliðshópnum Meiddist í Portúgal Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Sjá meira