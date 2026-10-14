„Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. október 2026 23:41 Selenskí er í opinberri heimsókn í Bretlandi. EPA Vólódimír Selenskí, forseti Úkraínu, telur að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi svikið sig persónulega eftir að takmarkanir voru gerðar á notkun úkraínska hersins á Starlight-tækninni. Selenskí er í opinberri heimsókn í Bretlandi og gaf sér tíma til að mæta í viðtal hjá Piers Morgan. Þar var fjallað um takmarkanirnar á Starlight-tækninni sem er gervihnattasamskiptakerfi í eigu SpaceX sem er í eigu Elon Musk. Úkraínskir hermenn fóru að taka eftir takmörkununum aðfaranótt miðvikudags sem fólust í því að ekki væri hægt að fljúga drónum hraðar en sextíu kílómetra á klukkustund án þess að rjúfa tenginu við drónana. Samkvæmt umfjöllun The Guardian gerir það drónana handan víglínunnar óvirka. Einnig hafa takmarkanirnar áhrif á loftvarnarkerfi Úkraínumanna sem væri hvað skilvirkast gagnvart rússneskum árásardrónum. Musk sagði sjálfur í yfirlýsingu fyrr í kvöld að sá hluti tækninnar sem stjórnar áðurnefndum takmörkunum væri undir stjórn bandaríska varnarmálaráðuneytisins og hafði hann ekkert með málið að gera. „Ég er sannfærður um að þeir vissu hvað þeir voru að gera, alveg örugglega. Því klukkan eitt um nótt lokuðu SpaceX og Bandaríkin fyrir Starlink,“ sagði Selenskí í viðtalinu. „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf, auðvitað mun fólk deyja.“ Vill stöðva árásirnar Gerðar voru árásir á Úkraínu í nótt og var það önnur nóttin í röð þar sem Rússar gerðu árásir án þess að einhvers konar viðvörun kæmi frá Bandaríkjunum. Árum saman hafi Bandaríkin veitt Úkraínu upplýsingar um yfirvofandi árásir. Trump neitaði því að ríkisstjórnin hans hefði hætt upplýsingamiðluninni á meðan Selenskí sagði í viðtali við NRP að hernaðarráðgjafar hans hefðu fengið hótanir frá Bandaríkjamönnum. Hótanirnar fælust í því að upplýsingamiðlun kynni að verða takmörkuð í framtíðinni. Ástæðan kann að vera að Trump sé ósáttur með árásir Úkraínumanna á rússneskar olíuhreinsunarstöðvar. Bandaríkjaforsetinn kennir árásunum um hátt bensínverð í Bandaríkjunum en vísar blaðamaður Guardian í sérfræðinga sem telja að lokun Hormússundsins sé frekar það sem leiði til hás olíuverðs heldur en árásir Úkraínumanna. Úkraína Rússland Bandaríkin Innrás Rússa í Úkraínu Bretland Donald Trump Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Innlent Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent Fleiri fréttir „Þessi ákvörðun mun kosta mörg mannslíf“ Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Umsátur opinberar skuggastríð málaliða Gefur í skyn að bandarísk stjórnvöld hafi sett takmarkanir á Úkraínumenn Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Handteknir fyrir að féfletta NATO-skip í Noregi Fundu elsta skipsflak heims Árásum fjölgar og Íranir ætla að loka Hormússundi aftur Takmarkanir á Starlink í Úkraínu: „Þetta getur ekki verið tilviljun“ Yfir hálf milljón án rafmagns í Kænugarði eftir árásir Rússa í nótt Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Gull að leysa kókaín af hólmi Stolnu málverkin fundust á bak við vegg Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sjá meira