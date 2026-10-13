Yfirmaður bresku leyniþjónustunnar staðfestir að yfirvöld í Rússlandi hafi reynt að hafa afskipti af þjóðaratkvæðagreiðslu um útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu árið 2016.
Dagblaðið Guardian greinir frá.
Ken McCallum, yfirmaður bresku leyniþjónustunnar MI5, sagði þetta á blaðamannafundi í London í dag. Hann tók fram að Rússar hafi haft afskipti af þjóðaratkvæðagreiðslunni í gegnum samfélagsmiðla og fréttir í sjónvarpinu. Hann ítrekaði þó að stjórnvöldum í Kremlin hafi ekki tekist að hafa áhrif á niðurstöðuna.
McCallum tók þar með undir orð forsætisráðherra Bretlands, Andy Burnham, sem hefur vakið athygli á málinu undanfarna daga. Hann segir þó að áframhaldandi umræður um málið hefði fært Kreml óþarfan sigur í áróðursstríðinu.
Í árlegri yfirferð yfir öryggisógnir sagði yfirmaður bresku leyniþjónustunnar að rússnesku-enskumælandi fjölmiðlarnir RT og Sputnik hefðu „látið nokkuð mikið til sín taka um það leyti sem þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram“ með hlutdrægum fréttaflutningi gegn innflytjendum og Evrópusambandinu.
Þá nýttu Rússar einnig svokölluð nettröll og ótilgreindan fjölda falskra samfélagsmiðlareikninga, einkum á X (áður Twitter).
Hvorug aðferðin hefði verið sérlega útsmogin eða borið mikinn árangur, sagði yfirmaður leyniþjónustunnar. Mikill munur væri á „því sem kann að hafa verið reynt og því sem raunverulega varð úr“. Tala færslna hleypur á tugum þúsunda.