Aðgerð Leós páfa til að fjarlægja hnút í lunga gekk vel, að sögn Páfagarðs. Páfi er kominn aftur á sjúkrastofu sína en öllum verkefnum hans hefur verið frestað fram til 20. október meðan hann jafnar sig.
Páfi, sem er 71 árs, gekkst undir aðgerðina á Gemelli-sjúkrahúsinu í Róm í dag. Hnúturinn fannst við reglulega læknisskoðun.
„Aðgerðinni lauk farsællega, á tilsettum tíma og eins og áætlað var, og heilagur faðir sneri aftur í herbergi sitt,“ segir í yfirlýsingu Páfagarðs, að því er breska ríkisútvarpið greinir frá.
Páfi tilkynnti sjálfur um fyrirhugaða aðgerð þegar hann ávarpaði fólk á Péturstorginu á sunnudaginn var. Hann sagði hnútinn lítinn og að hann hefði fundist á mjög snemma. Læknar hefðu þó ráðlagt honum að láta fjarlægja hann.
Pietro Parolin, kardináli og eins konar utanríkisráðherra Páfagarðs, viðurkenndi við blaðamenn í dag að fréttirnar af aðgerðinni hefðu komið sér í opna skjöldu.
„Hef ég áhyggjur? Já, því ég átti sannarlega ekki von á neinu þessu líku,“ sagði hann.
Parolin sagði kardínálana þó hafa tekið eftir því hve rólegur páfi væri og þeir væru vongóðir um bata hans.