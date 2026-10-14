Handteknir fyrir að féfletta NATO-skip í Noregi Kjartan Kjartansson skrifar 14. október 2026 13:33 NATO-skip fyrir utan Þrándheim í Noregi árið 2018. Svindlað á að hafa verið á NATO-skipum víðsvegar í Noregi frá 2021 til 2025. Vísir/EPA Fimm menn voru handteknir í Björgvin í Noregi í dag en þeir eru grunaður um að hafa ofrukkað skip á vegum Atlantshafsbandalagsins sem þeir þjónustuðu. Húsleit sem tengist rannsókninni var einnig gerð í Rúmeníu og Þýskalandi. Yfirmaður efnahagsbrotadeildar norsku lögreglunnar segir málið grafalvarlegt og það fyrsta sem kemur upp þar sem NATO er fórnarlamb fjársvika í Noregi. Rannsókn hófst eftir ábendingu frá Atlantshafsbandalaginu sjálfu sem taldi sig hafa verið ofrukkað af fyrirtæki fyrir þjónustu í norskum höfnum frá 2021 til 2025. Alls á fyrirtæki mannanna að hafa ofrukkað NATO um tíu milljónir norskra króna, jafnvirði tæpra 129 milljóna íslenskra króna, að því er segir í frétt norska ríkisútvarpsins. Mennirnir voru handteknir heima hjá sér en lögregla gerði einnig húsleit í húsakynnum fyrirtækisins. Hald var lagt á skjöl og stafræn gögn. Samhlið leitaði lögregla í Rúmeníu og Þýskalandi hjá nokkrum fyrirtækjum sem eru staðsett þar. Norskir saksóknarar segja að skip frá nokkrum NATO-ríkjum hafi verið féflettt í norskum höfnum en of snemmt sé að segja til um hvaða ríki báru skaðann af prettunum. Noregur NATO Efnahagsbrot Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Viðvaranir á viðvaranir ofan Veður Fylgstu með lægðinni í beinni Veður Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Innlent „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Innlent Fleiri fréttir Handteknir fyrir að féfletta NATO-skip í Noregi Fundu elsta skipsflak heims Árásum fjölgar og Íranir ætla að loka Hormússundi aftur Takmarkanir á Starlink í Úkraínu: „Þetta getur ekki verið tilviljun“ Yfir hálf milljón án rafmagns í Kænugarði eftir árásir Rússa í nótt Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Gull að leysa kókaín af hólmi Stolnu málverkin fundust á bak við vegg Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Sjá meira