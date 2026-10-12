Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Kjartan Kjartansson skrifar 12. október 2026 13:18 Ilhan Omar kallar fram í stefnuræðu Trump forseta á Bandaríkjaþingi í febrúar. Trump hefur óbeit á Omar og fleiri frjálslyndum þingkonum Demókrataflokksins af innflytjendaættum. Vísir/EPA Bandarískir alríkisfulltrúar gerðu húsleit á heimili Ilhan Omar, þingkonu Demókrataflokksins, í tengslum við sakamálarannsókn á meintu skjalafalsi. Donald Trump forseti hefur ítrekað sagt að Omar ætti að fara úr landi. Fox News-sjónvarpsstöðin, sem er nátengd Trump og Repúblikanaflokknum, hefur eftir heimildarmönnum sínum að húsleitin tengist sakamálarannsókn á umsókn um dvalarleyfi Omar sem faðir hennar fyllti út þegar hún var barn. Fjölskylda Omar kom til Bandaríkjanna sem flóttamenn frá Sómalíu þegar hún var þrettán ára gömul. Hún er fyrsti Bandaríkjamaðurinn af sómölskum uppruna sem nær kjöri á Bandaríkjaþing. Dómsmálaráðuneytið segir að húsleitin á heimili Omar í Washington-borg snemma í morgun hafi verið gerð á grundvelli leitarheimildar sem dómstóll gaf út. Útsendar heimavarnaráðuneytis Bandaríkjanna gerðu húsleitina. Leitin er sögð tengjast sakamálarannsókn. Tom Homan, sérstakur erindreki Trump í landamæramálum, sagði að Omar væri til rannsóknar í september. Repúblikanar hafa haldið uppi samsæriskenningum um að Omar hefði gifst bróður sínum til þess að fá bandarískan ríkisborgararétt. Hún hefur ítrekað vísað því alfarið á bug. Trump hefur ítrekað ráðist á Omar í ræðu og riti og kallað eftir því að henni verði vísað frá Bandaríkjunum. Repúblikana hefur meðal annars dreymt um að Trump geti svipt Omar ríkisborgararétti og rekið úr landi. Sómalskir innflytjendur almennt hafa verið í skotlínu Trump undanfarin misseri, meðal annars vegna umfangsmikils fjársvikamáls í Minnesota, heimaríki Omar. Þá var Sómalía á meðal ríkja sem Trump kallaði „skítaholur“ á fyrra kjörtímabili sínu. Bandaríkin Donald Trump Mannréttindi Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Fleiri fréttir Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Fær aukadag til stjórnarmyndunar Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Sjá meira