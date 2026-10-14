Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Birgir Olgeirsson skrifar 14. október 2026 15:10 Kristín Björnsdóttir, formaður Kennarafélags Reykjavíkur, segir kennara óttast um öryggi sitt og kallar eftir skýrara verklagi til að tryggja öryggi nemenda og starfsfólks. Vísir/Einar Fólk hefur farið inn í skóla í Reykjavík og veist að nemendum eða starfsfólki á síðustu vikum, samkvæmt bókun kennarafulltrúa í skóla- og frístundaráði. Ráðið hefur jafnframt áhyggjur af vísbendingum um að öryggisatvik gagnvart starfsfólki séu í sumum tilvikum að verða fleiri og alvarlegri. Formaður Kennarafélags Reykjavíkur segir að endurskoða þurfi hvernig öryggi nemenda og kennara sé tryggt í skólunum. Hún segir samfélagið hafa breyst og kennara óttast um öryggi sitt. Hún hafi heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst meðan kennsla fer fram. Kristín Björnsdóttir, formaður Kennarafélags Reykjavíkur, segir mikilvægt að tryggja öryggi bæði nemenda og starfsfólks. „Samfélagið hefur þróast. Það eru áhyggjur af auknu ofbeldi og ýmsu öðru og við þurfum að geta tryggt öryggi allra.“ Öryggismál voru til umræðu á fundi skóla- og frístundaráðs á mánudag. Í bókun Kristínar, sem situr í ráðinu sem áheyrnarfulltrúi grunnskólakennara, kemur fram að einstaklingar eða hópar hafi komið inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki. „Slík atvik hafa komið upp á síðustu vikum og brýnt að kortleggja skólabyggingar með tilliti til þess,“ segir í bókuninni. Unnið að úrbótum á öryggismálum skólanna Unnið er að því að bæta öryggismál í skólum borgarinnar. Öryggisstefna og verklag skóla- og frístundasviðs voru kynnt á fundinum. Ráðið fagnar þeirri vinnu en leggur áherslu á áframhaldandi þróun verklags, fræðslu og reglulegar æfingar svo starfsfólk sé undirbúið að bregðast við ólíkum aðstæðum. „Ráðið hefur jafnframt áhyggjur af vísbendingum um að öryggisatvik gagnvart starfsfólki séu í sumum tilvikum að verða bæði fleiri og alvarlegri,“ segir í bókun ráðsins. Fólk hefur farið inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki á síðustu vikum, samkvæmt bókun kennarafulltrúa í skóla- og frístundaráði. Kallað er eftir úrbótum á öryggismálum skólanna. Ráðið telur mikilvægt að mæta þeirri þróun með markvissum forvörnum og stuðningi við starfsfólk. Sérstaklega þurfi að huga að aðgangsstýringu í húsnæði þar sem börn dvelja og hafa öryggi þeirra ávallt að leiðarljósi. Umræðan eigi jafnframt að nýtast í áframhaldandi vinnu við forvarnaráætlun ráðsins og eftirfylgni með henni. Ellefu inngangar og engin móttaka Kristín segir fjölda innganga og skipulag skólabygginga geta gert erfitt að hafa yfirsýn yfir aðgengið. „Það eru skólar með ellefu innganga í byggingunni. Skólastarf stendur fram eftir degi og svo tekur frístundastarfið við. Það getur verið flókið að hafa yfirsýn yfir hverjir fara inn og út og hvar.“ Hún segir því þurfa að kortleggja byggingarnar og skoða hvernig hægt sé að koma í veg fyrir að fólk fari óhindrað inn á kennslusvæði. Formaður Kennarafélags Reykjavíkur segist hafa heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst meðan kennsla fer fram. Hún kallar eftir skýrara verklagi til að tryggja öryggi nemenda og kennara. „Margar skólabyggingar eru þannig skipulagðar að þar er engin móttaka. Skrifstofan getur verið á annarri hæð eða annars staðar í byggingunni. Fólki er ekki gert skylt að láta vita af sér og það getur komist inn í bygginguna.“ Að sögn Kristínar hafa einhverjir skólar þegar tekið skref til að takmarka aðgengi. Skoða þurfi hvaða inngangar séu ólæstir á hverjum tíma. Hún hafi jafnframt heyrt af skólum þar sem kennslustofum sé læst meðan kennt sé. Hún telur mikilvægt að samræma verklag og gera fólki ljóst hvert það eigi að fara þegar það kemur í skólann. „Fyrst og fremst þarf fólk að tilkynna sig á skrifstofu og gera grein fyrir erindi sínu í stað þess að ganga um skólann og fara beint inn á kennslusvæðið. Börnin hafa rétt á persónuvernd og kennarar líka.“ Ratar ekki allt í fréttirnar Kristín vill ekki tilgreina einstök atvik en segir ekki allt sem gerist í skólunum rata í fréttir. Hún leggur áherslu á að öryggismálin snúist einnig um hvernig brugðist sé við alvarlegum hegðunarvanda nemenda. „Við búum við þann raunveruleika að fólk getur komist inn í skólabyggingar. Við erum líka með nemendur sem hafa alvarleg frávik í hegðun og það þarf að vera skýrt hvernig verklaginu er framfylgt.“ Margir inngangar að skólabyggingum geta gert erfitt að fylgjast með hverjir koma og fara. Formaður Kennarafélags Reykjavíkur vill að gestir tilkynni komu sína og erindi á skrifstofu áður en þeir fara inn á kennslusvæði.Vísir/Anton Brink Hún segir kennara oft leita til sín vegna áhyggna af eigin öryggi. „Kennarar hafa oft samband við mig þar sem þeir lýsa yfir áhyggjum af öryggi sínu og upplifa sig óvarða. Þeir þurfa að bregðast við ógnandi hegðun nemenda og geta orðið fyrir alvarlegum skaða.“ Kristín leggur áherslu á að nemendur séu í forgrunni. Skýr viðbrögð þurfi að tryggja öryggi allra og koma í veg fyrir að aðstæður þróist á verri veg. Geti þurft að fara í mál við foreldra Kristín segir einnig dæmi um að kennarar hafi þurft að sækja sjálfir bætur vegna skaða sem þeir hafi orðið fyrir. „Við höfum dæmi um kennara sem hafa orðið fyrir skaða og þurft að sækja bætur sjálfir. Kennari gæti þurft að fara í mál við foreldra barns sem beitir ofbeldi vegna þess að tryggingar bæta ekki skaðann.“ Hún segir slíka stöðu geta verið sérstaklega erfiða fyrir kennarann. „Það er engum létt verk að lögsækja foreldra nemanda síns. Því fylgja erfiðar tilfinningar.“ Kristín fagnar því að borgin vinni að úrbótum í öryggismálum. Hún segir þó nauðsynlegt að framkvæmdin sé skýr og öllum ljós. „Við erum ekki að leggja til að loka og læsa öllu. Við þurfum að vera meðvituð um hvernig aðgengið inn í skólana er og hafa skýrt verklag.“ Fjölskyldumál Skóla- og menntamál Barnavernd Börn og uppeldi Ofbeldi gegn börnum Ofbeldi barna Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent Viðvaranir á viðvaranir ofan Veður Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Fylgstu með lægðinni í beinni Veður Fleiri fréttir Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Fór úr bílnum og hljóp undan lögreglu Enn versnar spáin með nýjum viðvörunum Bandero leitar skjóls í Reykjavík Air Atlanta vinnur áhættumat vegna árása Húta Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Baráttan um varaforsetana: Valdabrölt eða samsæriskenningar? 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