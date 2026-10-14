Fundu elsta skipsflak heims Bjarki Sigurðsson skrifar 14. október 2026 11:40 Amfóra á botni sjávar við Kekovaeyju. Getty/Menningarmálaráðuneyti Tyrklands Fornleifafræðingar telja sig hafa fundið elsta skipsflak heims úti fyrir ströndu Kekovaeyju í Tyrklandi. Talið er að skipið hafi sokkið fyrir 4.400 til 4.700 árum, um svipað leyti og pýramídarnir í Gísa voru reistir. Þetta er þó í raun ekkert skipsflak enda er viðurinn sem skipið var smíðað úr búinn að eyðast eftir þúsundir ára á hafsbotni. Keramíkamfórur sem skipverjar voru með um borð hafa þó varðveist öll þessi ár sem og akkeri sem gerð voru úr steini. Amfóra er há leirkrukka með tveimur handföngum sem Grikkir og Rómverjar notuðu til forna til að geyma korn og olíu og fleira. Fornleifafræðingar kynntu sér hönnun amfóranna og báru hana saman við gögn um hvaða stílar voru notaðir á hvaða tímabilum á svæðinu. Kannanir á hönnuninni leiddu í ljós að amfórurnar voru að öllum líkindum gerðar í Egyptalandi eða Miðausturlöndum og 4.400 til 4.700 ára gamlar. Kekovaeyja er við suðurströnd Tyrklands og er merkt með rauðri pílu á kortinu hér fyrir neðan. Nú er unnið að því að skoða amfórurnar nánar og reynt að finna út úr því hvað var geymt í þeim þegar skipið sökk. Í grein BBC er haft eftir fornleifafræðingi við Macquarie-háskóla í Ástralíu að mögulega hafi það verið ólífuolía, vín eða trjákvoða. Fyrir uppgötvunina var elsta skipsflak heims 4.200 ára gamalt skip sem fannst við strendur Dokos í Grikklandi. Elsta skipsflakið þar sem viðurinn hefur varðveist er 2.400 ára gamalt og fannst í Svartahafi. Kafari flytur amfóru af hafsbotni.Getty/Menningarmálaráðuneyti Tyrklands Tyrkland Tíska og hönnun Fornminjar Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Viðvaranir á viðvaranir ofan Veður Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings Innlent „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Innlent Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Fylgstu með lægðinni í beinni Veður Fleiri fréttir Fundu elsta skipsflak heims Árásum fjölgar og Íranir ætla að loka Hormússundi aftur Takmarkanir á Starlink í Úkraínu: „Þetta getur ekki verið tilviljun“ Yfir hálf milljón án rafmagns í Kænugarði eftir árásir Rússa í nótt Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Gull að leysa kókaín af hólmi Stolnu málverkin fundust á bak við vegg Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Fær aukadag til stjórnarmyndunar Sjá meira