Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. október 2026 23:16 Táragasi hefur verið beitt og til átaka hefur komið milli mótmælenda og lögreglu. Getty Franskir menntaskólanemendur héldu áfram mótmælum í dag og kalla nú eftir stuðningi háskólanema og gulvestunga þar sem haustfrí skólanna nálgast. Innanríkisráðuneytið telur 161.500 hafa mótmælt á landsvísu en samtök nemenda segja þátttakendur hafa verið 480 þúsund. Le Monde greinir frá því að hvatt sé til þátttöku í víðtækari mótmælum laugardaginn 17. október. Ólíkt mati yfirvalda segja nemendasamtökin þátttöku hafa aukist lítillega frá þriðjudeginum í síðustu viku. Eins og Vísir fjallaði um fyrir helgi beinast mótmælin meðal annars að kennaraskorti, yfirfullum kennslustofum og skólahúsnæði í niðurníðslu. Þá höfðu stjórnvöld boðað þrjú þúsund afleysingakennara til að bregðast við ástandinu en mótmælendur töldu þær aðgerðir ekki nægja. Greta mætti til stuðnings Greta Thunberg heimsótti í morgun Paul-Éluard-menntaskólann í Saint-Denis, norðan Parísar, til að sýna nemendum stuðning. Skólinn var í fremstu röð í upphafi mótmælaöldunnar. Innanríkisráðuneytið gerir ráð fyrir 160 þúsund mótmælendum.Getty Samkvæmt umfjöllun Reuters fóru mótmælin að mestu friðsamlega fram en til átaka kom meðal annars í París, Lyon, Strasbourg og Nantes. Lögregla beitti táragasi og hluti mótmælenda grýtti lögreglu og vann skemmdarverk. Í Lyon var mótmælaganga stöðvuð eftir að hópur fólks fyrir framan meginkröfugönguna réðst á verslanir og bensínstöð og lenti í áflogi við lögreglu. Langir skóladagar ofarlega á blaði Stjórnvöld hafa jafnframt leitað eftir ábendingum nemenda á sérstökum samráðsvef. Í samantekt Le Monde á rúmlega sextíu þúsund ábendingum frá 6. til 8. október kemur fram að skipulag skóladagsins sé algengasta umkvörtunarefnið. Um sjötíu prósent ábendinganna vörðuðu meðal annars langa skóladaga, eyður í stundatöflum, mikla heimavinnu og stutt matarhlé. Ástand skólabygginga og hitastig í þeim komu næst, en einnig var kvartað undan kennaraskorti og fjölmennum bekkjum. Frakkland Mest lesið Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Innlent Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent Enn versnar spáin með nýjum viðvörunum Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Erlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Innlent „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Innlent Fleiri fréttir Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Gull að leysa kókaín af hólmi Stolnu málverkin fundust á bak við vegg Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Fær aukadag til stjórnarmyndunar Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Sjá meira