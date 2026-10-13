Einn maður er látinn og nokkrir slösuðust í rússíbanaslysi í skemmtigarðinum Six Flags Over Georgia í Georgíu í Bandaríkjunum í gær. Lögreglan í Cobb-sýslu rannsakar nú dauðsfallið og orsök slyssins. Í myndbandi má sjá að rússíbaninn var stöðvaður miðja vegu og aðstoða þurfti gesti úr honum.
Í samtali við erlenda miðla sögðust sjónarvottar hafa séð mann kastast úr Goliath-rússíbananum en þær frásagnir hafa ekki fengist staðfestar samkvæmt breska ríkismiðlinum BBC.
Loftmyndir teknar úr fréttaþyrlu sýna starfsmenn aðstoða farþega úr rússíbananum sem virðist hafa verið stöðvaður miðja vegu. Talsmaður skemmtigarðsins sagði í yfirlýsingu að hugur starfsmanna væri hjá þeim sem ættu um sárt að binda og rannsókn á slysinu væri hafin.
Í frétt BBC segir að ekki hafi enn verið tilgreint hvernig manneskjan lést en vitni hafa greint frá því að hafa séð manninn kastast úr sæti sínu. Í frétt BBC er haft eftir svæðismiðlinum 11Alive að maðurinn hafi fallið úr rússíbananum á þak draugahúss í skemmtigarðinum. Það hefur þó ekki verið staðfest.
Í yfirlýsingu frá Six Flags sagði talsmaður að starfsfólk hans og yfirvöld á staðnum hefðu brugðist við án tafar og að þau ynnu saman að rannsókn á atvikinu.
Michael Owens borgarstjóri Mableton sagði að yfirmaður almannaöryggismála borgarinnar væri í samráði við lögregluna á staðnum og öryggisgæslu garðsins vegna málsins.
Rússíbaninn Goliath var opnaður árið 2006 og samkvæmt vefsíðu garðsins nær hann 60 metra hæð, steypist niður 51 metra, fer í 540 gráðu gormlaga beygju og nær allt að 112 kílómetra á klukkustundar hraða. Á „spennukvarða“ sínum setur Six Flags Goliath á stig fjögur af fimm.
Six Flags er stærsti rekstraraðili skemmtigarða í Norður-Ameríku og rekur tuttugu skemmtigarða, 14 vatnrennibrautargarða og níu orlofsstaði í Kanada, Bandaríkjunum og Mexíkó.
Atvikið á sér stað aðeins nokkrum vikum eftir að einn af görðum fyrirtækisins í suðurhluta Kaliforníu tilkynnti að hann myndi loka hinum vinsæla rússíbana X2 eftir að meira en hundrað manns héldu því fram að þeir hefðu hlotið heilaskaða af völdum hans.
Six Flags sagði að tækið hefði staðist ýmsar öryggisprófanir en að ákveðið hefði verið að taka það úr notkun vegna þess að það væri „það rétta í stöðunni“.