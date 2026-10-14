Erlent

Gefur í skyn að banda­rísk stjórn­völd hafi sett tak­markanir á Úkraínu­menn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Elon Musk segist ekki bera ábyrgð á þeim hluta kerfisins sem setti takmarkanir á úkraínska hermenn.
Elon Musk segist ekki bera ábyrgð á þeim hluta kerfisins sem setti takmarkanir á úkraínska hermenn. AP/Julia Demaree Nikhinson

Elon Musk, eigandi SpaceX sem rekur Starlink, þvertekur fyrir að hafa sett takmarkanir á notkun úkraínskra hermanna á Starlink-móttökustöðunum. Hann vísar á bandarísk stjórnvöld.

Fjallað var um það á Vísi í dag að úkraínskir hermenn hafi fundið fyrir takmörkunum sem felast í því að þegar móttökustöðvarnar nái tilteknum hraða slökkvi þær á sér. Vegna þessa hafi úkraínskir hermenn misst samband við dróna sem þeir hafi verið að fljúga þegar drónarnir eru komnir á sextíu kílómetra hraða.

Starshield-kerfið er þá sérstakur hluti af Starlink-kerfinu en honum er stjórnað af varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Wall Street Journal sagði í umfjöllun sinni að takmarkanirnar snúi sérstaklega að þeim hluta kerfisins.

Starlink-tæknin er notuð í miklum mæli af úkraínska hernum, meðal annars til samskipta á víglínunni og til að stýra drónum. Musk hefur áður verið sakaður um að beita Starlink til að koma í veg fyrir aðgerðir Úkraínumanna gegn Rússum. 

Í nýrri færslu á samfélagsmiðlinum X, sem er í eigu Musk, vísar hann til bandarískra stjórnvalda.

„Starshield-kerfin eru í eigu og undir stjórn bandarískra stjórnvalda. Allar takmarkanir á hraða eða notkun eru ákveðnar af Bandaríkjaher og að lokum af forseta Bandaríkjanna,“ áréttar Musk í færslunni.

Starlink hins vegar sé viðskiptaþjónusta í eigu SpaceX.

„Notkun Starlink er takmörkuð við borgaralega starfsemi eða varnarstarfsemi og ekki má nota hana til hernaðarlegra árása, þar sem slíkt væri óviðeigandi fyrir fyrirtæki í atvinnurekstri,“ bætir hann við.

Með þessu gefur Musk í skyn að bandarísk stjórnvöld hafi sett takmarkanirnar á hernað úkraínsku hermannanna. 

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