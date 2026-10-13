Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Smári Jökull Jónsson skrifar 13. október 2026 06:26 Selenskí ræðir við ráðstefnugesti í gegnum fjarfundarbúnað á öryggisráðstefnu í Varsjá í Póllandi í gær. Vísir/AP Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti segir Rússa hafa gert árásir á sex orkumannvirki í landinu örfáum klukkustundum eftir að Donald Trump tilkynnti um orkuvopnahlé ríkjanna á milli. Að sögn Selenskí hafa bensínstöðvar, orkuinnviðir og fleiri mannvirki orðið fyrir árásum og alls hafa 30 slasast. Í viðtali við Fox News segir hann að Úkraínumenn hafi ekki látið til skarar skríða líkt og Rússar. „Ég held að þetta hafi verið svar Pútín til Trump,“ segir Selenskí. Samkvæmt úkraínsku fréttastofunni Ukrinform varð meðal annars rafmagnslaust í borginni Isjúm eftir að rússnesk árás eyðilagði raforkukerfi. Orku- og járnbrautarinnviðir í vesturhluta landsins urðu einnig fyrir árásum í nótt. Þá segir í tilkynningu Ukrenergo, ríkisreknu flutningsfyrirtæki raforku í Úkraínu, að rafmagnslaust hafi orðið í Kharkív, Donetks og Saporisjía vegna skemmda á búnaði og hefur rafmagni verið skammtað í hluta landsins til að koma í veg fyrir skemmdir vegna álags á búnað. Tilkynnti um vopnahlé án vitundar Selenskíj Þegar Trump tilkynnti um vopnahléið á sunnudag sagði Selenskí að það væru nýjar fréttir fyrir sér. Hann kvaðst þó styðja hugmyndina og kallaði hana mikilvægt skref í átt að stríðslokum ef Bandaríkjamenn myndu tryggja að Rússar virði hana. Trump sagði í gær að ríkin hefðu fallist á vopnahléið því „ég sagði þeim að gera það“ og að stríðið yrði að leysast. Sergei Lavrov utanríkisráðherra Rússa sagði hins vegar að Úkraína ætti ekki skilið vopnahlé. Eldsneytisverð í Bandaríkjunum hefur hækkað í kjölfar átakanna í Mið-Austurlöndum en þingkosningar fara fram vestanhafs í byrjun nóvember. Trump tilkynnti á föstudag um áform um að flytja rússneska dísilolíu til Bandaríkjanna en samkomulagið felur í sér tímabundna undanþágu frá refsiaðgerðum Bandaríkjanna gegn orkuinnflutningi. Selenskí kallaði samkomulagið gjöf til Rússlands. Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Rússland Bandaríkin Bensín og olía Rafmagn Tengdar fréttir Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti kom af fjöllum þegar tilkynning barst frá Donald Trump um að Bandaríkin og Úkraína hefðu samþykkt orkuvopnahlé í stríðinu. Hvorki stjórnvöld í Kænugarði né Moskvu hafa tjáð sig opinberlega um málið. 11. október 2026 15:22 Mest lesið „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Undirmönnun hjúrkunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Innlent Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Innlent Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Innlent Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Veður Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Erlent Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Innlent Fleiri fréttir Gull að leysa kókaín af hólmi Stolnu málverkin fundust á bak við vegg Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Fær aukadag til stjórnarmyndunar Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Sjá meira