Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. október 2026 20:31 Ferðamennirnir komust úr sjónum heilir á höldu. Samsett Ferðamenn komust í hann krappan í Reynisfjöru síðdegis í dag eftir að stór alda lenti á þeim. Viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð í Reynisfjöru vegna veðursins. Heiðrún Hauksdóttir, einnig þekkt sem Heidrunguide, var stödd í Reynisfjöru fyrr í dag þar sem töluverður öldugangur var. Hún náði þessu myndskeiði þar sem sjá má hvernig stór alda lendir á fjórum ferðamönnum, þar á meðal tveimur börnum, sem stóðu í fjörunni. Ferðamennirnir virðast hafa sloppið óskaddaðir en rennandi blautir. Heiðrún birti myndskeiðið upprunalega á Facebook og lýsir því hvernig hún hafi reynt að tala við annað par með ungan strák með sér til að vara þau við hættunni. Parið hafði hins vegar talið Heiðrúnu vera furðulega. Landeigendur Reynisfjöru sendu frá sér tilkynningu fyrr í dag og sögðu að viðbragðsáætlun hefði verið virkjuð vegna hárrar ölduhæðar. Lokað var fyrir aðgengi að hluta strandarinnar og gæsla komin á vettvang. „Í dag mynduðust hættulegar aðstæður fyrr en spár gerðu ráð fyrir. Því miður var viðbragðsáætlun virkjuð of seint og lokun og gæsla voru ekki komnar á fyrr en um kl. 15:30. Við munum draga lærdóm af þessu og kappkosta að vera fyrr á ferðinni þegar slíkar aðstæður myndast,“ stóð í tilkynningunni. Oft á tíðum hefur verið fjallað um hættulegar aðstæður sem geta skapast í Reynisfjöru. Fjöldi myndskeiða er til af ferðamönnum sem lenda í öldunum en landeigendur hafa sett upp viðvörunarskilti í því skyni að vara ferðamenn við hættunum sem kunna að skapast. Þrátt fyrir það kemur það ítrekað fyrir að ferðamenn fari fram hjá hliði og viðvörunarskilti og virða þau að vettugi. Níu ára gömul stúlka frá Þýskalandi lést eftir að hafa farið í sjóinn við Reynisfjöru í ágúst árið 2025. Einnig lést erlendur karlmaður á áttræðisaldri sumarið 2022 þegar alda hreif hann með sér út í sjó. Reynisfjara Öryggi á ferðamannastöðum Veður Ferðaþjónusta Mýrdalshreppur Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Innlent Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Erlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Fleiri fréttir Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Sjá meira