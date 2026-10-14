Bækur Rooney teknar úr sölu í Bretlandi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. október 2026 21:51 Sally Rooney skrifaði meðal annars Normal People sem varð geysivinsæl. Getty Írski metsöluhöfundurinn Sally Rooney hefur tekið bækurnar sínar úr sölu í Bretlandi. Hún styrkir samtök sem styðja Palestínu en eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök í Bretlandi. Faber, útgefandi Rooney, sagði í yfirlýsingu í dag að vegna lagasetningar í Bretlandi geti Faber ekki greitt Rooney tekjur sem aflað er í Bretlandi fyrir verk hennar. „Það er óverjandi staða fyrir útgefanda að selja verk rithöfundar án þess að geta greitt honum tekjurnar. Af þeim sökum, og í fullu samráði við Sally, höfum við tekið þá ákvörðun að við getum ekki lengur boðið verk hennar til sölu í Bretlandi á neinu formi. Við erum áfram stoltur útgefandi hennar merkilegu ritverka, sem við munum halda áfram að selja á öðrum markaðssvæðum,“ segir í yfirlýsingunni. Umrædd samtök heita Palestine Action en þau eru skilgreind sem hryðjuverkasamtök af breskum yfirvöldum. Í ágúst árið 2025 tilkynnti Rooney að hún ætlaði að gefa allan hagnað af sölu bóka sinna til félagsins. Meðal þess sem fulltrúar samtakanna hafa gert, samkvæmt umfjöllun NYT, er að eyðileggja aðstöðu tengda ísraelskum vopnaframleiðanda og brotist inn í stærstu flugherstöð Bretlands þar sem þeir spreyjuðu málningu á tvær flugvélar. Samtökin standa einnig að friðsamlegum mótmælum. Að minnsta kosti þrjú þúsund hafa verið handteknir fyrir tengsl sín við Palestine Action. Í kjölfar þess forðaðist hún að ferðast til Bretlands og mætti meðal annars ekki á Sky Art-verðlaunahátíðina eftir að hafa hlotið verðlaunin. Alex Bowler, ritstjóri Rooney, tók við verðlaununum fyrir hennar hönd. Hefði rithöfundurinn ferðast til landsins gæti hún verið handtekin á þeim forsendum að hún sé hryðjuverkamaður þar sem hún hafi stutt fjárhagslega við hryðjuverkasamtök. Rooney hefur gefið út fjöldann allan af vinsælum bókmenntum á við Eins og fólk er flest (Normal People), Okkar á milli (Conversations With Friends) og Millileik (Intermezzo). Bretland Írland Bókmenntir Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Innlent Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Erlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Fleiri fréttir Umsátur opinberar skuggastríð málaliða Gefur í skyn að bandarísk stjórnvöld hafi sett takmarkanir á Úkraínumenn Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Handteknir fyrir að féfletta NATO-skip í Noregi Fundu elsta skipsflak heims Árásum fjölgar og Íranir ætla að loka Hormússundi aftur Takmarkanir á Starlink í Úkraínu: „Þetta getur ekki verið tilviljun“ Yfir hálf milljón án rafmagns í Kænugarði eftir árásir Rússa í nótt Segja hálfa milljón hafa tekið þátt Styður Repúblikana með tugum milljarða Páfinn greindist með lungnakrabbamein Fjörutíu ár fyrir morðið á Tupac Aðgerð páfa gekk vel Staðfestir að Rússar höfðu afskipti af Brexit Sendiherrann beðinn um að segja af sér „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Atkvæðagreiðsla boðuð í þrátefli eftir sænsku kosningarnar Þingkona segist fórnarlamb pólitískra ógnana Trump eftir húsleit Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Úkraínsku skipi sökkt við strendur Búlgaríu Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Hafa gert árásir á sex orkumannvirki eftir yfirlýsingu Trump Gull að leysa kókaín af hólmi Stolnu málverkin fundust á bak við vegg Henda mat eftir tölvuárás hitaði kæla upp í fimmtíu gráður Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Sjá meira