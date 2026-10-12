Skaut konu sína, börn og barnabörn Samúel Karl Ólason skrifar 12. október 2026 09:29 Nágrannar fyrir utan húsið urædda á föstudaginn. AP/Matt Barnum, WJET Maður sem skaut átta manns til bana í Bandaríkjunum um helgina, þar á meðal tvö börn og ólétta konu, er sagður hafa verið höfuð fjölskyldunnar sem flest fórnarlömb hans og árásarmaðurinn sjálfur tilheyrðu. Hann var 45 ára gamall og var skyldur sjö af átta fórnarlömbum sínum. Áttunda fórnarlambið var vinkona óléttu konunnar sem mun hafa verið í heimsókn. Ólétta konan var komin átta mánuði á leið. Ódæðið átti sér stað í Erie í Pennsylvaníu á föstudagskvöldið. Þá er maðurinn, sem hefur ekki verið nafngreindur, sagður hafa gengið inn í hús þar sem fólkið var samankomið og byrjað að skjóta fjölskyldumeðlimi sína. AP-fréttaveitan hefur eftir lögreglunni að upptökur af vettvangi sýni manninn ganga inn í húsið og skothríð heyrist þar inni. Í kjölfarið komi tvær konur öskrandi og byrji að berja á dyrnar. Þá gekk maðurinn út úr húsinu, skaut þær til bana og fór aftur inn þar sem hann beindi byssu sinni að sjálfum sér. Lögregluþjónar á leið inn í húsið á föstudaginn. Maðurinn hafði skotið fjölskyldu sína og sjálfan sig áður en fyrstu lögregluþónana bar að garði.AP/Matt Barnum, WJET Þegar lögregluþjóna bar að garði komu þeir að líkum kvennanna fyrir utan. Á neðstu hæð hússins fundu þeir lík fimm ára drengs og eins árs stúlku. Lík tveggja kvenna til viðbótar og tveggja ungra manna fundust í stiga hússins og lík mannsins á efri hæðinni. Í samtali við fjölmiðla sagði Rick Lorah, lögreglustjóri Erie, að hann vildi ekki ræða tilefni ódæðisins að svo stöddu en gaf til kynna að geðheilsa mannsins hefði spilað eitthvað inn í. Hann sagði rannsóknina meðal annars snúast um að ræða við aðra ættingja og skoða snjalltæki kvennanna sem skotnar voru fyrir utan húsið. „Þær vissu að eitthvað gekk á í þessu húsi. Við verðum að komast að því hvað það var.“ Nágrannar kveikja á kertum fyrir utan húsið þar sem morðin voru framin.AP/Ted Shaffrey „Hvernig getur þú gert þetta?“ Blaðamaður AP ræddi við tvær konur sem sögðust vinkonur einnar kvennanna sem dóu í húsinu. Þær sögðust hafa þekkt fjölskylduna í um þrjátíu ár og að árásarmaðurinn hefði verið hinn ljúfasti, áður fyrr. Hann hefði lent í vandræðum undanfarið. Ein konan sagðist ekki skilja hvernig nokkur maður gæti gert sinni eigin fjölskyldu þetta. „Þetta hefði aldrei átt að koma fyrir hana, börnin eða nokkurn. Hans eigin barnabörn, börnin hans. Hvernig getur þú gert þetta?“ Bandaríkin Skotárásir í Bandaríkjunum Erlend sakamál Tengdar fréttir Níu létust eftir skotárás Átta voru skotnir til bana í gærkvöldi í borginni Erie í Pennsylvaníu-ríki í Bandaríkjunum. Árásarmaðurinn svipti sig lífi í kjölfar skotárásarinnar. 10. október 2026 18:50 Mest lesið Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Innlent Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Fleiri fréttir Verðlaunaðir fyrir að tengja rekstrar- og þjóðhagfræði Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Fær aukadag til stjórnarmyndunar Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Sjá meira