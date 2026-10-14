Óveður gengur yfir landið Smári Jökull Jónsson, Lovísa Arnardóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa 14. október 2026 06:25 Veðrið stöðvaði ekki vinnu á höfninni. Vísir/Anton Brink Óveður nálgast nú landið og hafa veðurviðvaranir tekið gildi á öllu landinu. Appelsínugular viðvaranir tóku gildi á Suðurlandi klukkan 05:00 og er byrjað að hvessa verulega á suðurhluta landsins. Við fylgjumst með veðrinu í vakt að neðan. Á Breiðafirði tekur appelsínugul viðvörun gildi klukkan 11:00, á Vestfjörðum klukkan 17:00 og á Ströndum og Norðurlandi vestra klukkan 21:00 í kvöld. Vindhraði á Stórhöfða í Vestmannaeyjum mældist tæpir 50 m/s klukkan í morgun. Búið er að loka hringveginum austan við Markarfljót og austur að Vík í Mýrdal og verður hann lokaður til 09:00 að minnsta kosti. Á vef Vegagerðarinnar kemur einnig fram að þar sem spáð sé óvenjulágum þrýstingi yfir landinu í dag geti sjór gengið á land á strandsvæðum, meðal annars við Vík sem og á Djúpavogi, Breiðdalsvík og Stöðvarfirði sem og á Húsavík fyrir norðan. Hefur veðrið áhrif á þig? Hvernig? Sendu okkur ábendingu og myndir á ritstjorn@visir.is eða sem Fréttaskot hér. Fréttastofa fylgist með gangi mála í vaktinni hér að neðan. Ef vaktin birtist ekki er ráð að endurhlaða síðuna.