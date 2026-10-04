Innlent

Skóla­börn sáu nakinn hótelgest úr skóla­stofunni

Agnar Már Másson skrifar
Hótel Tjarnir er starfrækt í gula húsinu lengst til hægri á myndinni. Í hinum gulu húsunum er Stórutjarnarskóli.
Hótel Tjarnir er starfrækt í gula húsinu lengst til hægri á myndinni. Í hinum gulu húsunum er Stórutjarnarskóli. Þingeyjarsveit

Börn í 9. - 10. bekk í Stórutjarnarskóla í Þingeyjarsveit voru í kennslustund þegar þau sáu út um gluggann nakinn hótelgest á Hótel Tjörnum í næsta húsi. Sveitarstjórn hefur brugðist við en vonast til að endnaleg lausn finnist í málinu áður en starfsemi hótelsins hefst á ný í vor.

„[Hinn 8. september] varð það atvik í kennslustund hjá mér að nakinn fullorðinn maður var inni á hótelherbergi í beinni sjónlínu við kennslustofuna. Nemendur mínir urðu þar með vitni að nekt fullorðins hótelgests í miðri kennslustund,“ segir í bréfi sem Sigríður Árdal, umsjónarkennari 9. - 10. bekkjar í Stórutjarnaskóla í Þingeyjarsveit, sendi sveitarstjóra og sveitarstjórn Þingeyjarsveitar í síðasta mánuði.

Málið var tekið fyrir á fundi sveitarstjórnarinnar í síðustu viku en í kjölfar ábendingarinnar hafði sviðsstjóra fjölskyldusviðs verið falið að framkvæma tafarlausar aðgerðir innanhúss í Stórutjarnaskóla til að koma til móts við athugasemdir kennarans.

Sigríður segir atvikið hafa truflað kennslu og sett börnin í aðstæður sem þau eigi ekki að þurfa að upplifa í skólanum, en tekur þó fram að hún sé ekki að halda því fram að hótelhesturinn hafi vitað að börn sæju til hans eða að háttsemi hans hafi verið vísvitandi.

Kennarinn krafði sveitarfélagið svara við því hvernig það samræmdist skyldum þess að reka skólastarf þar sem ókunnugir fullorðnir hótelgestir hefðu beina sjónlínu inn í kennslustofur barna og börnin hefðu að sama skapi beina sjónlínu inn í einkarými hótelgestanna.

„Þetta mál,“ skrifar kennarinn, „verður ekki afgreitt með því einu að um óheppilegt tilvik hafi verið að ræða. Atvikið var fyrirsjáanleg afleiðing af því fyrirkomulagi að hótelherbergi og kennslustofur barna séu í beinni sjónlínu hvort við annað. Nú þegar áhættan af þessu fyrirkomulagi hefur raungerst ber sveitarfélaginu að bregðast við.“

Í fundargerð sveitarstjórnar segir að samkvæmt upplýsingum frá sviðsstjóra hafi verið brugðist við athugasemdum í samráði við skólastjóra. Einnig hafi greinargerð borist frá skólastjóra Stórutjarnaskóla þar sem farið væri yfir það sem gert hafi verið til að koma til móts við athugasemdir foreldra.

Tjarnir hf., sem er að 22 prósentum í eigu sveitarfélagsins, rekur hótelbygginguna við hliðina á Stórutjarnaskóla.

Hótelið er yfirleitt aðeins opið yfir sumartímann og af bókunarsíðum að dæma virðist hótelið nú hafa lokað fyrir almennar bókanir. Í fundargerð sveitarstjórnar er bókað að mikilvægt sé „að endanleg lausn liggi fyrir áður en starfsemi hótelsins hefst á ný á vordögum“.

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