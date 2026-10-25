„Noregur sökkar“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 25. október 2026 22:17 Bandaríkjaforseti upplifir sig hlunnfarinn. Getty Donald Trump Bandaríkjaforseti kallaði Noreg skítaland og sagði hann sökka á kosningafundi í Michiganríki í dag. Ummælin lét hann falla þegar hann velti sér upp úr því að hafa ekki hlotið friðarverðlaun Nóbels. Trump er tíðrætt um einmitt það og ljóst að norska þjóðin hefur ekki verið í miklu uppáhaldi hjá Bandaríkjaforseta frá því að tilkynnt var um að Nóbelsnefnd hefði ákveðið að veita lögmanninum og dómaranum Navanethem Pillay friðarverðlaunin í byrjun þessa mánaðar. Fundurinn sem um ræðir fór fram í Port Huron í Michiganríki en fram undan eru þingkosningar víða í Bandaríkjunum sem munu hafa mikil áhrif á það sem lifir af kjörtímabili Trump. Horfur repúblikana hafa ekki þótt ýkja góðar í aðdragandanum og því er Trump á þeytingi um landið að safna atkvæðum. Trump on Nobel Prize: Norway has become a shithouse country actually https://t.co/yQoD8kBgmd— Acyn (@Acyn) October 25, 2026 Í ræðustól rifjaði Trump upp dagana í kringum tilkynninguna. Hann fullvissar viðstadda um að hann hefði ekki haft neinn tíma til að spá í það hver fengi verðlaunin. „Svo var tilkynnt um þau og einhver kona sem enginn hafði nokkurn tímann heyrt um fékk þau. Ég sagði: hvað með mig? Gefa þeir tvö?“ sagði hann. „Þannig að ég er ekki ýkja hrifinn af Noregi. Í hreinskilni sagt sökkar Noregur. Noregur er í raun orðinn skítaland,“ sagði hann svo. Bandaríkin Noregur Tengdar fréttir Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Norska Nóbelsnefndin ákvað að Navanethem „Navi” Pillay skildi hljóta friðarverðlaun Nóbels. Hún er menntaður lögmaður og er í dag dómari við Alþjóðadómstólinn í máli Mjanmar. 9. október 2026 09:02 Mest lesið „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Innlent Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Innlent Lægðin fyrr á ferðinni Veður Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Nóg sé komið af Trump Erlent Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Innlent Musk segi ósatt um Starlink Erlent Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Innlent Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins Innlent Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Innlent Fleiri fréttir „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Hinn grunaði með geðklofa og fluttur á geðdeild Stefna Anthropic fyrir brot á höfundarrétti Presley Loka Vesturbakkanum á kjördag Ísraela Serbar ganga til skyndikosninga Baráttan um Brasilíu Sleit sambandi við föður sinn í ljósi ásakana Nóg sé komið af Trump Musk segi ósatt um Starlink Lést við að bjarga sonum sínum undan straumnum Arnarhreiður Hitlers sviðin rúst Þúsund handteknir og táragasið hvergi sparað Yfir hundrað handteknir í mótmælunum Geta notað drónana til fulls á ný Hafi fengið bréf um ásakanirnar en deildu því ekki með fleirum Minkarækt Dana mun heyra sögunni til Kim fór til Kína Neglt fyrir glugga og lestarstöðvum lokað Ekki enn náðst að slökkva í Arnarhreiðri Hitlers Vopnakapphlaup á Kóreuskaga „Rasísk hryðjuverkaárás“ að mati Macron Arnarhreiður Hitlers stendur í ljósum logum Gríðarlegur viðbúnaður í Frakklandi vegna morgundagsins Segist hafa tryggt staðbundið vopnahlé „Loka“ Vesturbakkanum eftir árás á hermenn Einn látinn eftir mögulega hryðjuverkaárás Sjá meira