Erlent

„Noregur sökkar“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Bandaríkjaforseti upplifir sig hlunnfarinn.
Bandaríkjaforseti upplifir sig hlunnfarinn. Getty

Donald Trump Bandaríkjaforseti kallaði Noreg skítaland og sagði hann sökka á kosningafundi í Michiganríki í dag. Ummælin lét hann falla þegar hann velti sér upp úr því að hafa ekki hlotið friðarverðlaun Nóbels.

Trump er tíðrætt um einmitt það og ljóst að norska þjóðin hefur ekki verið í miklu uppáhaldi hjá Bandaríkjaforseta frá því að tilkynnt var um að Nóbelsnefnd hefði ákveðið að veita lögmanninum og dómaranum Navanethem Pillay friðarverðlaunin í byrjun þessa mánaðar.

Fundurinn sem um ræðir fór fram í Port Huron í Michiganríki en fram undan eru þingkosningar víða í Bandaríkjunum sem munu hafa mikil áhrif á það sem lifir af kjörtímabili Trump. Horfur repúblikana hafa ekki þótt ýkja góðar í aðdragandanum og því er Trump á þeytingi um landið að safna atkvæðum.

Í ræðustól rifjaði Trump upp dagana í kringum tilkynninguna. Hann fullvissar viðstadda um að hann hefði ekki haft neinn tíma til að spá í það hver fengi verðlaunin.

„Svo var tilkynnt um þau og einhver kona sem enginn hafði nokkurn tímann heyrt um fékk þau. Ég sagði: hvað með mig? Gefa þeir tvö?“ sagði hann.

„Þannig að ég er ekki ýkja hrifinn af Noregi. Í hreinskilni sagt sökkar Noregur. Noregur er í raun orðinn skítaland,“ sagði hann svo.

Bandaríkin Noregur

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