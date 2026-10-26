Djúp lægð úr suðri nálgast landið næsta sólarhringinn og fer að hafa áhrif á landsmenn í kvöld með vaxandi norðaustanátt og vætu. Á morgun verður strekkings eða allvöss norðaustanátt á landinu með rigningu, einkum fyrir norðan og austan, fer heldur hlýnandi.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings Veðurstofu Íslands. Þar segir að lægðardrag sem liggur yfir landinu valdi rigningu eða slyddu um norðanvert landið í dag. Syðra verður að mestu skýjað en þurrt.
Það dregur smám saman úr úrkomu í dag en verður þó víða súld eða þokuloft norðaustantil síðdegis. Hiti 0 til 7 stig. Norðaustan 3-8 í kvöld, dálítil rigning eða súld fyrir austan og á Vestfjörðum, en annars þurrt.
Norðaustanátt, víða 10-18 á morgun, hvassast á Vestfjörðum og einnig austan Öræfa um tíma í fyrramálið. Talsverð rigning norðan- og austanlands, en úrkomuminna syðra. Hiti 4 til 10 stig.
Á þriðjudag:Norðlæg átt, 5-13 m/s, en 13-18 á Vestfjörðum og austast. Rigning eða súld, einkum norðan- og austanlands, en styttir víða upp sunnanlands síðdegis. Hiti 4 til 9 stig.Á miðvikudag:Vestan 8-15 austanlands, en heldur hægari seinnipartinn. Annars hægari breytileg átt. Rigning eða slydda nyrst, en styttir upp seinnipartinn. Annars úrkomulítið og bjart suðaustanlands. Hiti 2 til 10 stig, hlýjast suðaustanlands.Á fimmtudag:Suðaustan 13-20 m/s með talsverðri rigningu sunnan- og vestanlands, en hægari og úrkomulítið norðaustantil. Heldur hægari sunnanátt og skúrir vestantil um kvöldið. Hiti 7 til 12 stig.Á föstudag:Suðlæg átt, 8-15 m/s og skúrir, en bjart á Norður- og Austurlandi. Hiti 4 til 8 stig.Á laugardag:Sunnan og suðvestanátt. Skúrir eða slydduél, en bjart norðan- og austanlands. Hiti 1 til 6 stig.Á sunnudag:Útlit fyrir sunnanátt með vætu, en úrkomulítið norðaustantil. Heldur hlýnandi.