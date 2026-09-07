Vinkonurnar Berglind Halla Elfudóttir og Hanna Eiríksdóttir Mogensen opnuðu í sumar verslunina Lúpínu í Nóatúni 17. Þar getur fólk verslað ýmsa notaða muni, húsgögn og föt. Þær segjast hafa fundið fyrir gati á markaði með fínni nytjahluti. Húsgögnin og húsmunirnir séu sérstaklega vinsæl í versluninni.
Hanna segir þær vinkonurnar lengi hafa rætt að opna saman verslun með notaða muni. Báðar hafi þær verið á tímamótum í sínu lífi í sumar og ákveðið að láta slag standa.
„Við höfum örugglega talað um þetta í fimm ár en lífið hefur verið að flækjast fyrir.“
Hanna segir þær hafa verið sammála um að opna litríka verslun og þegar þær fóru að ræða þetta af alvöru hafi ekkert annað komið til greina en að opna verslun með notuðum munum og húsgögnum í umboðssölu, eða svokallaða hringrásarverslun.
„Við erum ótrúlega stoltar af okkur. Það eru svo margir sem bara hugsa um að gera hlutina en láta ekki verða af þeim, að keyra á draumana sína,“ segir Hanna en þær vinkonurnar standa vaktina saman alla daga í versluninni.
„Þetta er framtíðin. Hringrásarverslanir fyrir föt hafa notið mikilla vinsælda hér á landi undanfarin ár þannig að þetta er rökrétt framhald af þeirri þróun,” útskýrir Berglind og heldur áfram: „Ólíkt hefðbundnum hringrásarverslunum þá sjáum við um allt ferlið fyrir seljendur, við sækjum, myndum, verðleggjum og seljum. Verslunin er ekki uppsett þannig að það sé ákveðið svæði fyrir þau sem selja heldur fær hver hlutur stað þar sem hann nýtur sín best,“ segir hún.
Þær útskýra að upplifunin í Lúpínu eigi að vera eins og í fallegri gjafa- og húsgagnaverslun í stað flóamarkaðs.
„Lúpína er litrík verslun og við viljum að upplifunin sé skemmtileg,“ segir Berglind. „Við standsettum rýmið á sex vikum og notuðum einungis notaðan efnivið við að innrétta búðina, annað kom ekki til greina,” bætir hún við.
„Það hefur gengið vel, móttökurnar hafa verið jákvæðar og góðar. Við finnum alveg að það var vöntun á svona verslun,“ segir Hanna.
Þær segja að í Lúpínu fáist allt milli himins og jarðar „Fallegir munir og húsgögn eiga skilið framhaldslíf. Það er oft auðveldara að kaupa nýtt og alltof flókið og mikil fyrirhöfn að selja notað og þessu viljum við breyta,“ segir Hanna.
Fyrir fólk sem vilji uppfæra húsgögn, til dæmis, á heimilinu sé það eina annaðhvort dýrar húsgagnaverslanir eða IKEA. Þessu vilji þær breyta og bæta við verðflokki.
„Við eigum flest alltof mikið af húsgögnum, skrautmunum og öðrum heimilismunum bæði inni hjá okkur og sem safna ryki í geymslunni,” segir Hanna og að fólk sé sömuleiðis ánægt með að geta komið í verslun til að sjá húsgögnin og prófa þau.
Hún segir fólk vant því að geta selt aftur fötin sín en það að selja húsgögnin sín sé oft stærri ákvörðun.
„Fólk hugsar ekkert allt í einu að það ætli að selja sófaborðið á morgun. Það er stærri ákvörðun. En fólk er að koma með húsgögn, og þau seljast mjög vel,“ segir hún og nefnir sem dæmi sófaborð og hægindastóla.
Hún segir þær einnig sérhæfa sig í sölu á einstökum munum en það sé breitt úrval hjá þeim og verðbil þannig að flestir ættu að geta fundið sér eitthvað við hæfi fyrir sjálfan sig eða heimilið.
„Við bjóðum upp á mikla þjónustu fyrir seljendur og við finnum líka fyrir mikilli ánægju með það. Þú bara bókar og við sjáum um restina. Fyrir marga er þetta vesen, að selja til dæmis á Facebook getur verið algjör hausverkur, og þá er þetta góð lausn,“ segir Hanna.
Til dæmis hentar þetta vel fyrir fólk sem er að minnka við sig.
„Fólk hefur sankað að sér alls kyns hlutum í gegnum tíðina en gerir sér ekki grein fyrir því að tískan fer í hringi og það sem þótti smart í áttunni og níunni er aftur orðið smart,“ segir Hanna og að fólk átti sig ekki endilega á verðgildi hlutanna.
Hanna og Berglind taka á móti bæði nýjum og gömlum munum í verslunina.
„Húsgögnum, hönnunarvöru en einnig fallegum heimilismunum frá HM home sem dæmi, svo lengi sem þeir eiga erindi í endursölu,“ segir hún og útskýrir að þær vilji frekar að munir haldi áfram í hringrásarkerfinu heldur en að þeir lendi í landfyllingu.
„Svo er svo gaman að geta keypt sér eitthvað „nýtt“ með góðri samvisku,“ bætir Berglind við.
Þær taka þó fram að Lúpína taki ekki á móti hverju sem er. „Við tökum kannski ekki á móti gráu sófunum, lúnum húsgöngum eða Malm-kommóðum,“ segir Berglind og hlær en ítrekar að þær séu nú þegar með mjög fallega vintage Ikea-muni sem njóta mikilla vinsælda.
Berglind og Hanna eru samhentar í þeirri hugsjón að kaupa og selja notað eigi erindi við alla. „Við viljum ná til ólíkra hópa og mun fleiri en eru nú þegar að kaupa notað,” segir Hanna og heldur áfram:
„Við viljum að Lúpína sé fyrsta stopp fyrir gjöf í veislu eða afmæli. Við viljum að fólk hugsi til okkar þegar það er að flytja eða minnka við sig eða bara þegar fólk langar í nýjan lampa.”
„Verslunin fékk nafnið Lúpína vegna þess að lúpína er blóm og fegurð fyrir sumum en arfi fyrir öðrum rétt eins og notuðu munirnir okkar. Við viljum sá lúpínufræjum meðal fólks að kaupa notað er snilld. Fleiri þurfa að tileinka sér það,“ segir Hanna að lokum.