Tíska og hönnun

Tískan við þing­setningu: Sól­gler­augu, haustlitir og Sig­mundur Ernir stal senunni

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Sigríður Andersen, Sigmundur Ernir og Þorgerður Katrín voru öll glæsileg á þingsetningunni.
Sigríður Andersen, Sigmundur Ernir og Þorgerður Katrín voru öll glæsileg á þingsetningunni. Vísir/Anton Brink

Á hverju hausti mæta þingmenn landsins í sínu fínasta pússi til þingsetningar og enginn breyting varð þar á í dag. Tískuunnendur bíða oft spenntir eftir því að sjá hvaða klæðnað embættismenn velja fyrir tilefnið. Ljósir haustlitir voru áberandi í ár og báru margir þingmenn sólgleraugu vegna blíðunnar. Ótvíræður tískusigurvegari var Sigmundur Ernir sem minnti helst á Philip Marlowe.

Herlegheitin hófust þegar Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, renndi í hlað á forsetabílnum með eiginmanni sínum, Birni Skúlasyni, og tók Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, á móti þeim.

Halla stígur út úr forsetabílnum í flottri ljósri dragt.Vísir/Anton Brink

Þórunn Sveinbjarnardóttir tekur í hönd Höllu.Vísir/Anton Brink

Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn gengu síðan fylktu liði til Dómkirkjunnar úr Alþingishúsinu þar sem fram fór guðsþjónusta. Þar mátti sjá hvaða klæðnað fólk hafði valið sér fyrir þetta hátíðlega tilefni og margir greinilega búnir að leggja púður í valið.

Björn Skúlason, séra Oddur Bjarni Þorkelsson, Halla Tómasdóttir forseti og Guðrún Karls Helgudóttir biskup.Vísir/Anton Brink

Eftir guðsþjónustuna og flutning Sönghópsins við Tjörnina á tveimur lögum setti Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, síðan Alþingi og þingmenn drógu í sæti fyrir veturinn áður en þeir héldu í kaffiboð í Smiðju. 

Anton Brink ljósmyndari fangaði þingsetninguna á mynd.

Þjóðbúningur, dragtir og lítið um sterka liti

Fremstar í flokki fylkingarinnar sem gekk frá Alþingi voru Guðrún Karls Helgudóttir í biskupsklæðum og Halla Tómasdóttir í hvítmunstraðri dragt með stóra slaufu um hálsinn. 

Halla Tómasdóttir forseti og Guðrún Karls Helgadóttir biskup fóru fremstar í flokki.Vísir/Anton Brink

Á eftir þeim fylgdu Séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkurprestakalli, og Björn Skúlason, eiginmaður Höllu, sem var klæddur í dökkblá jakkaföt með ljósbláan vasaklút og munstrað bindi.

Næst á eftir þeim komu forsætisráðherra og forseti Alþingis, hinar valkyrjurnar tvær, aðrir ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnarinnar og þar á eftir þingmenn stjórnarandstöðunnar.

Kristrún glæsileg í peysufötunum með röndótta svuntu og brúna slaufu. Við hlið hennar gekk Þórunn Sveinbjarnar og á eftir þeim Logi Einarsson, Inga Sæland og Þorgerður Katrín.Vísir/Anton Brink

Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, hefur oft klæðst smart drögtum við þingsetningu en brá út af vana sínum í fyrra og klæddist peysuötum frá tengdamóður sinni heitinni með gylltum útsaumi og bleikri slaufu. Maður breytir ekki vinningsformúlu og endurtók hún leikinn í ár.

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, rokkar oft litríka jakka á þinginu en var í dag klædd í svartar buxur, stóran ljósan jakka og rauða blússu undir honum. 

Inga Sæland og Þorgerður Katrín í sínu fínasta pússi.Vísir/Anton Brink

Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra og formaður Flokks fólksins, klæddist hins vegar svarthvítri köflóttri kápu, gulllituðum bol þar undir og bar stærðarinnar sólgleraugu á andlitinu eins og hún hefur gert reglulega upp á síðkastið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, var hins vegar klædd í sérlega smart hvíta dragt og í brúnni blússu undir henni.

Hanna Katrín rokkaði stór sólgleraugu, stundum kölluð auðmannagleraugu, meðan Logi Einarsson var í jakkafötum og vesti með munstrað bindi.Vísir/Anton Brink

Inga var ekki sú eina sem bar sólgleraugu, Hanna Katrín Friðriksson var einnig með töff sólgleraugu sem pössuðu vel við silfurlitaða blússu og perlufesti um hálsinn. Alma Möller heilbrigðisráðherra var síðan í stílhreinum dökkbláum síðkjól með tvær perlufestar um hálsinn.

Alma Möller í flottum svörtum kjól með perlufestar og gulllitaða tösku.Vísir/Anton Brink

Hattur Sigmundar vakti lukku

Karlkyns ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnarinnar voru heldur dökklitaðir í fatavali í ár, flestallir í dökkbláum jakkafötum með nokkuð lágstemmd bindi. Þar má nefna Eyjólf Ármannsson, Jóhann Pál og Daða Má.

Jóhann Páll og Eyjólfur Ármannsson ákváðu að vera stílhreinir og hefðbundnir.Vísir/Anton Brink

Úr flokki Samfylkingarinnar voru þó tveir karlkyns þingmenn sem sýndu meiri tilraunamennsku. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, var í grábrúnum jakkafötum með munstrað bindi. Sigmundur Ernir Rúnarsson gaf honum ekkert eftir í dökkbláum jakkafötum með flottan hatt á kollinum.

Ásta Lóa var flott í vínlitaðri dragt.Vísir/Anton Brink

Sigmundur Ernir er einn af ótvíræðum siguvegurum þingsetningarinnar, allavega hvað tískuna varðar. Minnti á einkaspæjarann Philip Marlowe sem Humphrey Bogart lék í The Big Sleep um árið.Vísir/Anton Brink

Arna Lára Jónsdóttir, Ísafjarðarkrati í Samfylkingunni, klæddist glæsilegum bláum kjól eftir íslenska hönnuðinn Anítu Hirlekar. María Rut Kristinsdóttir í Viðreisn var í svörtu í tilefni dagsins með glæsilega hálsesti.

María Rut var í svörtum kjól.Vísir/Anton Brink

Lítið var um sterka liti fyrir utan tvær þingkonur sérstaklega, Jónína Björk Óskarsdóttir úr Flokki fólksins klæddist flottri rauðri kápu við svartan kjól og Dagbjört Hákonardóttir í Samfylkingunni var í eldrauðu pilsi og hvítri blússu. Samfylkingarkonan Ragna Sigurðardóttir var svo í ansi smart hvítri teinóttri dragt.

Jónína Björk Óskarsdóttir í flottri rauðri kápu og Arna Lára Stefánsdóttir í bláum kjól frá Anítu Hirlekar. Jónína bar merki Guls septembers eins og margir aðrir.Vísir/Anton Brink

Ása Berglind Hjálmarsdóttir í svörtu og Dagbjört Hákonardóttir í rauðu Samfylkingarpilsi og hvítri blússu.Vísir/Anton Brink

Ragna Sigurðardóttir var í hvítri teinóttri dragt.Vísir/Anton Brink

Yeoman, ljósir litir og slæða frá ömmu

Úr hópi stjórnarandstöðunnar var Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, í bláum Yeoman-kjól með gullblómamynstri. Samflokkskona hennar, Ingibjörg Davíðsdóttir, klæddist grábrúnum samfestingi með Miðflokksnælu á brjóstinu.

Ingibjörg Davíðsdóttir, Snorri Másson, Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og Karl Gauti Hjaltason úr Miðflokknum.Vísir/Anton Brink

Ingibjörg Davíðsdóttir í mosagrænum samfestingi og Nanna Margrét í Yeoman-kjól.Vísir/Anton Brink

Þá var Sigríður Andersen einkar töff með stór sólgleraugu í víðum grænbrúnum buxum, hvítri blússu og stælí munstraðri kápu sem minnti á Jean Paul Gaultier.

Sigríður Andersen var töff að vanda.Vísir/Anton Brink

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, var í sérlega flottum ljósbláum kjól og í jakka í stíl.

Guðrún Hafsteinsdóttir glæsileg og Stefán Vagn reffilegur í ljósbláum jakkafötum.Vísir/Anton Brink

Af flokkssystrum hennar var Rósa Guðbjartsdóttir í ljósbrúnum kjól með sólgleraugu, Hildur Sverrisdóttir tvískiptum kjól frá Me+Em með svörtum efri hluta og ljósbrúnum neðri hluta og Bryndís Haraldsdóttir í hvítri blússu og buxum og brúnni kápu. 

Hildur Sverris og Jens Garðar glæsileg saman.Sjálfstæðisflokkurinn

Hildur Sverrisdóttir í töff kjól frá Me+Em . Rósa Guðbjarts var að vinna með svipaðan lit á sínum kjól.Vísir/Anton Brink

Ingveldur Anna Sigurðardóttir úr Sjálfstæðisflokknum var á sinni fyrstu þingsetningu eftir að hún kom inn fyrir Vilhjálm Árnason í vor. Hún var í svörtum kjól með sjal handprjónað af ömmu hennar og hundrað ára gamla gullnælu sem amma hennar gaf henni.

Þjóðbúningurinn enn í tísku

Kristrún var ekki sú eina sem klæddist íslenska þjóðbúningnum. Framsóknarkonurnar Halla Hrund Logadóttir og Ingibjörg Isaksen gerðu það einnig, Halla í upphlut með blómamynstraðri svuntu og Ingibjörg í peysufötum með hvítri slaufu. Kolbrún Áslaugar  Baldursdóttir úr Flokki Fólksins var sömuleiðis í upphlut.

Ingibjörg Isaksen og Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir voru báðar í þjóðbúningi.Vísir/Anton Brink

Ingibjörg var í nokkuð módern útfærslu af peysufötunum.Vísir/Anton Brink

Halla Hrund Logadóttir í upphlut með blómasvuntu.Vísir/Anton Brink

Diljá Mist Einarsdóttir úr Sjálfstæðisflokknum hefur jafnan vakið athygli fyrir frumlegan klæðaburð við þingsetninguna. Fyrir þremur árum var hún klædd í upphlutsvesti móður sinnar sem var áður í eigu Bryndísar Kristjánsdóttur, eiginkonu Jóns úr Vör, og í fyrra klæddist hún þrjátíu ára gömlu dressi af móður sinni sem var keypt í Spakmannsspjörum. Í ár var hún hins vegar í víðum hvítum buxum, ljósbláu vesti og með flott sólgleraugu.

Diljá Mist stal ekki neinum fyrirsögnum líkt og síðustu ár en var þó flott í bláu vesti og víðum hvítum buxum.Vísir/Anton Brink

Karlar stjórnarandstöðunnar tóku ekki mikla sénsa, ekki frekar en karlarnir í ríkisstjórn, nema Stefán Vagn Stefánsson, Framsóknarmaður og Skagfirðingur, sem klæddist ljósbláum jakkafötum og fallega munstruðu bindi.

Þingmenn leggi mikla vinnu í klæðaburðinn

Fréttamennirnir Elísabet Inga Stefánsdóttir og Sunna Sæmundsdóttir fylgdust með þingsetning og ræddu meðal annars við Ellen Loftsdóttur stílista um tísku þingmanna.

„Þetta er einn flottasti Alþingis-„catwalk“ sem ég hef séð,“ sagði Ellen og bætti við að þingmenn hefðu komið sér sérstaklega skemmtilega á óvart.

Ellen var sérstaklega ánægð með Sigmund.Vísir/Anton Brink

„Mér finnst svo gaman hvað þetta er farið að skipta máli og hvað fólk leggur mikla vinnu í að líta vel út, líða vel og vera þjóðinni til sóma. Mér finnst líka gaman að sjá hvað karlmennirnir eru svolítið að spýta í lófana, Sigmundur Ernir fannst mér slá í gegn,“ sagði hún.

Halla forseti hefði verið einkar glæsileg í ljósri dragt með Chanel-væbi sem hefði farið hári hennar og húðlit vel.

Halla klæddist ljósri dragt.Vísir/Anton Brink

„Mér finnst gaman að sjá að það glittir í þjóðbúninginn því mér finnst við eiga að upphefja hann og vera stolt af þessum fallega búning sem við eigum. Kristrún kom með svolítið skemmtilegt tvist á hann, ekki þetta klassíska og svolítið brúnn,“ sagði Ellen.

Heldurðu að þau séu ekki búin að pæla í þessu dressi lengi? Heldurðu að einhver hafi vaknað og tosað eitthvað út úr fataskápnum?

„Mér sýndist ekki og ég sé að það eru fagmenn að störfum og ég veit að það stendur fólk í mínum geira við bakið á sumu af þessu fólki. Mér finnst það sjást að það er verið að ráða fagmenn til verka og það er ótrúlega gaman,“ sagði hún.

Ekki hefði borið mikið á íslenskri hönnun eins og hefði verið síðustu ár. Fátt sé á bannlistanum nema kannski leður, fólk þurfi einfaldlega að lesa í aðstæður og klæða sig eftir viðburðum. Hægt er að horfa á viðtalið við Ellen í heild sinni hér að neðan:

Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samfylkingin Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Flokkur fólksins Framsóknarflokkurinn Miðflokkurinn Reykjavík Forseti Íslands

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