Á hverju hausti mæta þingmenn landsins í sínu fínasta pússi til þingsetningar og enginn breyting varð þar á í dag. Tískuunnendur bíða oft spenntir eftir því að sjá hvaða klæðnað embættismenn velja fyrir tilefnið. Ljósir haustlitir voru áberandi í ár og báru margir þingmenn sólgleraugu vegna blíðunnar. Ótvíræður tískusigurvegari var Sigmundur Ernir sem minnti helst á Philip Marlowe.
Herlegheitin hófust þegar Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, renndi í hlað á forsetabílnum með eiginmanni sínum, Birni Skúlasyni, og tók Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, á móti þeim.
Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn gengu síðan fylktu liði til Dómkirkjunnar úr Alþingishúsinu þar sem fram fór guðsþjónusta. Þar mátti sjá hvaða klæðnað fólk hafði valið sér fyrir þetta hátíðlega tilefni og margir greinilega búnir að leggja púður í valið.
Eftir guðsþjónustuna og flutning Sönghópsins við Tjörnina á tveimur lögum setti Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, síðan Alþingi og þingmenn drógu í sæti fyrir veturinn áður en þeir héldu í kaffiboð í Smiðju.
Anton Brink ljósmyndari fangaði þingsetninguna á mynd.
Fremstar í flokki fylkingarinnar sem gekk frá Alþingi voru Guðrún Karls Helgudóttir í biskupsklæðum og Halla Tómasdóttir í hvítmunstraðri dragt með stóra slaufu um hálsinn.
Á eftir þeim fylgdu Séra Oddur Bjarni Þorkelsson, sóknarprestur í Dalvíkurprestakalli, og Björn Skúlason, eiginmaður Höllu, sem var klæddur í dökkblá jakkaföt með ljósbláan vasaklút og munstrað bindi.
Næst á eftir þeim komu forsætisráðherra og forseti Alþingis, hinar valkyrjurnar tvær, aðrir ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnarinnar og þar á eftir þingmenn stjórnarandstöðunnar.
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og formaður Samfylkingarinnar, hefur oft klæðst smart drögtum við þingsetningu en brá út af vana sínum í fyrra og klæddist peysuötum frá tengdamóður sinni heitinni með gylltum útsaumi og bleikri slaufu. Maður breytir ekki vinningsformúlu og endurtók hún leikinn í ár.
Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, rokkar oft litríka jakka á þinginu en var í dag klædd í svartar buxur, stóran ljósan jakka og rauða blússu undir honum.
Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra og formaður Flokks fólksins, klæddist hins vegar svarthvítri köflóttri kápu, gulllituðum bol þar undir og bar stærðarinnar sólgleraugu á andlitinu eins og hún hefur gert reglulega upp á síðkastið. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, var hins vegar klædd í sérlega smart hvíta dragt og í brúnni blússu undir henni.
Inga var ekki sú eina sem bar sólgleraugu, Hanna Katrín Friðriksson var einnig með töff sólgleraugu sem pössuðu vel við silfurlitaða blússu og perlufesti um hálsinn. Alma Möller heilbrigðisráðherra var síðan í stílhreinum dökkbláum síðkjól með tvær perlufestar um hálsinn.
Karlkyns ráðherrar og þingmenn ríkisstjórnarinnar voru heldur dökklitaðir í fatavali í ár, flestallir í dökkbláum jakkafötum með nokkuð lágstemmd bindi. Þar má nefna Eyjólf Ármannsson, Jóhann Pál og Daða Má.
Úr flokki Samfylkingarinnar voru þó tveir karlkyns þingmenn sem sýndu meiri tilraunamennsku. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, var í grábrúnum jakkafötum með munstrað bindi. Sigmundur Ernir Rúnarsson gaf honum ekkert eftir í dökkbláum jakkafötum með flottan hatt á kollinum.
Arna Lára Jónsdóttir, Ísafjarðarkrati í Samfylkingunni, klæddist glæsilegum bláum kjól eftir íslenska hönnuðinn Anítu Hirlekar. María Rut Kristinsdóttir í Viðreisn var í svörtu í tilefni dagsins með glæsilega hálsesti.
Lítið var um sterka liti fyrir utan tvær þingkonur sérstaklega, Jónína Björk Óskarsdóttir úr Flokki fólksins klæddist flottri rauðri kápu við svartan kjól og Dagbjört Hákonardóttir í Samfylkingunni var í eldrauðu pilsi og hvítri blússu. Samfylkingarkonan Ragna Sigurðardóttir var svo í ansi smart hvítri teinóttri dragt.
Úr hópi stjórnarandstöðunnar var Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir, þingmaður Miðflokksins, í bláum Yeoman-kjól með gullblómamynstri. Samflokkskona hennar, Ingibjörg Davíðsdóttir, klæddist grábrúnum samfestingi með Miðflokksnælu á brjóstinu.
Þá var Sigríður Andersen einkar töff með stór sólgleraugu í víðum grænbrúnum buxum, hvítri blússu og stælí munstraðri kápu sem minnti á Jean Paul Gaultier.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, var í sérlega flottum ljósbláum kjól og í jakka í stíl.
Af flokkssystrum hennar var Rósa Guðbjartsdóttir í ljósbrúnum kjól með sólgleraugu, Hildur Sverrisdóttir tvískiptum kjól frá Me+Em með svörtum efri hluta og ljósbrúnum neðri hluta og Bryndís Haraldsdóttir í hvítri blússu og buxum og brúnni kápu.
Ingveldur Anna Sigurðardóttir úr Sjálfstæðisflokknum var á sinni fyrstu þingsetningu eftir að hún kom inn fyrir Vilhjálm Árnason í vor. Hún var í svörtum kjól með sjal handprjónað af ömmu hennar og hundrað ára gamla gullnælu sem amma hennar gaf henni.
Kristrún var ekki sú eina sem klæddist íslenska þjóðbúningnum. Framsóknarkonurnar Halla Hrund Logadóttir og Ingibjörg Isaksen gerðu það einnig, Halla í upphlut með blómamynstraðri svuntu og Ingibjörg í peysufötum með hvítri slaufu. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir úr Flokki Fólksins var sömuleiðis í upphlut.
Diljá Mist Einarsdóttir úr Sjálfstæðisflokknum hefur jafnan vakið athygli fyrir frumlegan klæðaburð við þingsetninguna. Fyrir þremur árum var hún klædd í upphlutsvesti móður sinnar sem var áður í eigu Bryndísar Kristjánsdóttur, eiginkonu Jóns úr Vör, og í fyrra klæddist hún þrjátíu ára gömlu dressi af móður sinni sem var keypt í Spakmannsspjörum. Í ár var hún hins vegar í víðum hvítum buxum, ljósbláu vesti og með flott sólgleraugu.
Karlar stjórnarandstöðunnar tóku ekki mikla sénsa, ekki frekar en karlarnir í ríkisstjórn, nema Stefán Vagn Stefánsson, Framsóknarmaður og Skagfirðingur, sem klæddist ljósbláum jakkafötum og fallega munstruðu bindi.
Fréttamennirnir Elísabet Inga Stefánsdóttir og Sunna Sæmundsdóttir fylgdust með þingsetning og ræddu meðal annars við Ellen Loftsdóttur stílista um tísku þingmanna.
„Þetta er einn flottasti Alþingis-„catwalk“ sem ég hef séð,“ sagði Ellen og bætti við að þingmenn hefðu komið sér sérstaklega skemmtilega á óvart.
„Mér finnst svo gaman hvað þetta er farið að skipta máli og hvað fólk leggur mikla vinnu í að líta vel út, líða vel og vera þjóðinni til sóma. Mér finnst líka gaman að sjá hvað karlmennirnir eru svolítið að spýta í lófana, Sigmundur Ernir fannst mér slá í gegn,“ sagði hún.
Halla forseti hefði verið einkar glæsileg í ljósri dragt með Chanel-væbi sem hefði farið hári hennar og húðlit vel.
„Mér finnst gaman að sjá að það glittir í þjóðbúninginn því mér finnst við eiga að upphefja hann og vera stolt af þessum fallega búning sem við eigum. Kristrún kom með svolítið skemmtilegt tvist á hann, ekki þetta klassíska og svolítið brúnn,“ sagði Ellen.
Heldurðu að þau séu ekki búin að pæla í þessu dressi lengi? Heldurðu að einhver hafi vaknað og tosað eitthvað út úr fataskápnum?
„Mér sýndist ekki og ég sé að það eru fagmenn að störfum og ég veit að það stendur fólk í mínum geira við bakið á sumu af þessu fólki. Mér finnst það sjást að það er verið að ráða fagmenn til verka og það er ótrúlega gaman,“ sagði hún.
Ekki hefði borið mikið á íslenskri hönnun eins og hefði verið síðustu ár. Fátt sé á bannlistanum nema kannski leður, fólk þurfi einfaldlega að lesa í aðstæður og klæða sig eftir viðburðum. Hægt er að horfa á viðtalið við Ellen í heild sinni hér að neðan:
Ein stærsta tískustund haustins er runnin upp. Á hverju hausti mæta þingmenn landsins í sínu fínasta pússi til þingsetningar og var dagurinn í dag engin undantekning þar á.
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