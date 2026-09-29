Dansk-írakski leikarinn Dar Salim er staddur á landinu og virðist njóta þess vel miðað við færslu hans á samfélagsmiðlum. Hann segist hvíla lúin bein en virðist líka vera hér við vinnu miðað við færsluna.
„Frídagur á Íslandi í gær. Ég er þakklátur fyrir að vera í þessu fallega landi og gera það sem ég elska með svo hæfileikaríku og vinnusömu fólki frá Íslandi og Danmörku. Eigið góða viku, allir saman,“ skrifar leikarinn á Instagram. Þar birtir hann myndir af landsbyggðinni.
Leikarinn hefur marga fjöruna sopið í Danmörku en líka í Hollywood. Hann hefur meðal annars farið með hlutverk í kvikmynd Guy Richie, The Covenant ásamt bandaríska leikaranum Jake Gyllenhal auk þess sem hann fór með aukahlutverk í Game of Thrones á sínum tíma.
Dar Salim skaust upp á stjörnuhimininn í pólitísku spennuþáttunum Borgen sem slógu í gegn í Danmörku og víðar. Þá fer hann nú með aukahlutverk í The Gentlemen, Netflix þáttum Guy Richie og hefur einnig brugðið á leik í The Terminal List: Dark Wolf á Prime.
View this post on Instagram A post shared by Dar Salim (@darsalim1)
A post shared by Dar Salim (@darsalim1)