Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu Birgir Olgeirsson skrifar 6. október 2026 14:29 Diljá Mist skoraði á ráðherra barnamála og heilbrigðismála. Vísir/Vilhelm Fólki sem hefur búið á Íslandi í þrjú ár eða lengur yrði gert að greiða sjálft fyrir túlkun erlendra tungumála hjá stjórnvöldum og í heilbrigðisþjónustu, samkvæmt nýju frumvarpi tíu þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Diljá Mist Einarsdóttir er fyrsti flutningsmaður frumvarpsins sem lagt var fram á Alþingi í gær, 5. október. Hún segir: „Ég hef tekið þessi mál upp á Alþingi með reglubundnum hætti. Það ætti ekki að vera almennur fortakslaus réttur útlendinga að fá túlk á kostnað skattgreiðenda í öllum samskiptum við hið opinbera, en við sjáum að kostnaður við túlkaþjónustu hefur vaxið mjög mikið undanfarin ár á ýmsum sviðum. Við leggjum því til meginreglu um innheimtu kostnaðar þegar túlkaþjónusta er veitt einstaklingum sem búið hafa á Íslandi í þrjú ár eða lengur. Það er sanngjörn krafa og að danskri fyrirmynd," segir Diljá Mist um frumvarpið. Greiðsluskylda næði líka til sjúklinga Samkvæmt gildandi lögum um réttindi sjúklinga á að tryggja sjúklingi sem ekki talar íslensku túlkun á upplýsingum um heilsufar og meðferð. Tillaga Diljár Mist um gjaldtöku eftir þriggja ára búsetu nær einnig til sjúklinga sem þurfa túlkun erlendra tungumála.Vísir/Lýður Frumvarpið myndi bæta greiðsluskyldu við það ákvæði fyrir þá sem hafa búið hér í þrjú ár eða lengur. Ráðherra fengi heimild til að setja reglur um innheimtuna. Kostnaður 1,6 milljarðar á fimm árum Í svari Ölmu D. Möller heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Snorra Mássonar, sem birt var á Alþingi 4. september 2025, kemur fram að heildarkostnaður heilbrigðisráðuneytisins og stofnana þess vegna túlkaþjónustu hafi verið um 1,6 milljarðar króna samtals á árunum 2020 til 2024. Í svarinu er tekið fram að ráðuneytið hafi ekki upplýsingar frá einkarekinni þjónustu. Undanþágur vegna laga og alþjóðlegra skuldbindinga Almenna reglan um innheimtu ætti samkvæmt frumvarpinu ekki við þegar annað leiðir af lögum eða alþjóðlegum skuldbindingum Íslands. Í greinargerðinni segir sérstaklega að ekki yrði hreyft við reglum um túlkaþjónustu í sakamálum. Breytingarnar taka til erlendra tungumála. Í gildandi lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls er ríki og sveitarfélögum skylt að tryggja öllum sem þess þurfa þjónustu á íslensku táknmáli. Verði frumvarpið samþykkt óbreytt er lagt til að lögin taki gildi 1. janúar 2027. Sambærileg tillaga í borgarstjórn Sambærileg tillaga Miðflokksins um tímamörk gjaldfrjálsrar túlkaþjónustu var rædd í borgarstjórn Reykjavíkur 29. september og vísað til borgarráðs. Þar var lagt til að ríkið endurskoðaði reglurnar án þess að ákveðinn árafjöldi væri tilgreindur. Frumvarp Sjálfstæðismanna kveður hins vegar á um gjaldtöku eftir þriggja ára búsetu. Alþingi Innflytjendamál Rekstur hins opinbera Mest lesið Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Innlent Rubio: Ísland í miðjunni Innlent Umdeildur metsöluhöfundur látinn Erlent Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Innlent Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Innlent Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Innlent Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Innlent Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Innlent Ætlar að borga fyrir umdeildar auglýsingar úr eigin sjóðum Erlent Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Innlent Fleiri fréttir Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu „Viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands“ Ný skýrsla Umhverfis- og orkustofnunar: Hverfandi líkur á að olía finnist á Drekasvæðinu Rubio farinn af landi brott Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Samtalið efnismeira en áður þó talsverð gjá sé á milli Einn í framboði til varaformanns enn sem komið er Ögurstund í kjaramálum og Marco Rubio í heimsókn Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Rubio: Ísland í miðjunni Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Tvær líkamsárásir á borði lögreglu Brotist inn í fjóra bíla í þremur hverfum Afgerandi niðurstaða um að slíta kjarasamningum Auglýsingatekjur Rúv undir fyrirhuguðu þaki þrjú ár í röð Fengu heimild til þess að segja upp kjarasamningum Öflugur jarðskjálfti í Bárðarbungu Meiri líkur en minni á að kjarasamningum verði sagt upp Rubio lentur á Íslandi Hafna ásökunum um svik og benda á stjórnvöld Portúgalsfarinn á bak við lás og slá Opnuðu Arnarnesveg að hluta Tvöföld árekstrarhætta þegar flugumferðarstjóri missti yfirsýn Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Segir Aþenu í andarslitrunum Rubio spenntur að hitta Þorgerði Skakkur á stolnum strætó Sjá meira