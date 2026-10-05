Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Árni Sæberg skrifar 5. október 2026 15:26 S-listi Samfylkingar og óháðra og D-listi Sjálfstæðisflokks og óháðra mynduðu meirihluta í Suðurnesjabæ í lok maí. Í framhaldinu hófst leit að bæjarstjóra. Sjálfstæðismenn og óháðir harma að meirihlutasamstarfi við Samfylkinguna sé lokið og segja það áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi í annað sinn vegna vinnslu á vallarmálum. Meirihluti Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins sem myndaður var eftir kosningarnar í maí sprakk í gær eftir fjögurra mánaða samstarf. Alls eru níu fulltrúar í bæjarstjórn. Í lok maí náðu þrír fulltrúar Samfylkingarinnar og tveir fulltrúar Sjálfstæðisflokks saman um myndun meirihluta í bæjarfélaginu og í ágúst réðu flokkarnir Alexöndru Jóhannesdóttur sem ópólitískan bæjarstjóra. Fótboltavöllur í Garði, Sandgerði eða mitt á milli? Líkt og Vísir fjallaði um fyrr í dag sprakk meirihlutinn meðal annars vegna ágreinings um staðsetningu íþróttavalla í sveitarfélaginu, sem samanstendur af tveimur bæjum, Garði og Sandgerði. Haukur Andreasson og Haraldur Helgason, efstu tveir menn á lista Sjálfstæðisflokksins í sveitarfélaginu, hafa nú sent frá sér yfirlýsingu vegna málsins. „Afstaða okkar til þess máls er að besta leiðin til að sameina byggðakjarnana er eitt fjölnota íþróttahús á Miðjunni, milli Sandgerðis og Garðs. Hús sem nýtist öllum íbúum, ungum sem öldnum, og fleiri íþróttafélögum allt árið um kring. Samkvæmt skýrslu Verkís skapar staðsetning á Miðjunni mest jafnvægi milli kjarnanna og slík lausn nýtir fjármuni bæjarins best til lengri tíma,“ segir í henni. Ekki megi dýpka gjána milli bæjanna Á fundi bæjarráðs 9. september hafi þeir stutt sameiginlega tillögu allrar bæjarstjórnar í góðri trú um að hún myndi skapa jafnvægi milli kjarnanna. Fljótlega hafi komið í ljós að svo var ekki og því hafi þeir viljað við endurskoða ákvörðunina, sem hafi leitt til þess að atburðarás þróaðist á þann hátt að ekki var vilji allra til að vinna úr þeirri stöðu sem upp kom og þar með hafi meirihlutinn fallið. „Samstarfið stóð stutt en var að mestu afar jákvætt og farsælt. Við hvetjum kjörna fulltrúa jafnt sem íbúa til að láta þessa stöðu ekki dýpka gjána milli byggðakjarnanna og sameinast undir merkjum Suðurnesjabæjar í orði og á borði. D-listi og óháðir munu áfram vinna af heilindum að hagsmunum allra íbúa, hvar sem þeir búa í bænum.“ Suðurnesjabær Sjálfstæðisflokkurinn Samfylkingin Íþróttir barna Skipulagsmál Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Innlent Tugir í sóttkví í Síberíu eftir andlát starfsmanns rannsóknarstofu Erlent SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Innlent Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Innlent Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Fleiri fréttir Meirihlutinn sprakk aftur vegna vallarmála Skorar á Bjarna Guðjónsson að mæta sér Spenntur fyrir fundi með „góðum vinum Bandaríkjanna“ Skakkur á stolnum strætó Tugir starfsmanna Reykjavíkur veiktust Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Tuttugu milljónir fyrir rafmagn hjólhýsa SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun Sjá meira