Innlent

Skakkur á stolnum strætó

Árni Sæberg skrifar
Töluverður viðbúnaður var þegar vagnþjófurinn var tekinn fastur.
Töluverður viðbúnaður var þegar vagnþjófurinn var tekinn fastur. Aðsend

Karlmaður á fertugsaldri hefur verið ákærður fyrir að stela strætisvagni og aka honum undir áhrifum kannabiss í mars síðastliðnum.

Í ákæru á hendur manninum, sem birt var í Lögbirtingablaðinu í dag þar sem ekki var hægt að birta honum ákæru með hefðbundnum hætti, segir að hann hafi föstudaginn 27. mars 2026 tekið strætóbifreið heimildarlaust við Vífilsstaði í Garðbæ og ekið henni án tilskilinna ökuréttinda og óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana- og fíkniefna. Í blóði hafi mælst tetrahýdrókannabínól 2,7 ng/ml.

Hann hafi ekið vestur Reykjanesbraut í Garðabæ, að Austurhrauni, þar sem lögregla hafði afskipti af honum.

Strætó Dómsmál Lögreglumál Garðabær Hafnarfjörður

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