Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. október 2026 12:43 Brotum gegn börnum hefur fjölgað töluvert. Vísir/Viktor Freyr Tæplega 350 kynferðisbrot voru tilkynnt til lögreglu á fyrstu sex mánuðum ársins. Þau hafa ekki verið fleiri á fyrri árshelmingi frá árinu 2021. Tilkynnt brot voru 346 talsins og er það að meðaltali tvær tilkynningar á dag eða 58 tilkynningar á mánuði. Það eru um níu tilkynningar á hverja tíu þúsund íbúa sem er svipað og árið 2022. Þetta kemur fram í nýbirtri tölfræði frá lögreglunni. Tæplega helmingur brotaþola voru börn í öllum kynferðisbrotunum en einungis tíu prósent grunaðra voru undir átján ára. Konur voru 85 prósent brotaþola en þegar einungis er litið til nauðgana voru konur 93 prósent brotaþola. „Hlutföllin snúast við þegar kemur að kyni grunaðra, þar voru 92% karlkyns,“ segir í tilkynningunni. Töluvert fleiri brot gegn börnum Tilkynnt var um 103 nauðganir til lögreglu, þar af 81 sem átti sér stað á tímabilinu. Fjöldinn er nánast óbreyttur frá árinu 2025 en fjórtán prósentum fleiri en að meðaltali á sama tíma síðustu þrjú ár þar á undan. „Lögreglan skráir bæði hvenær kynferðisbrotið átti sér stað og hvenær það var tilkynnt til lögreglu, þar sem í hluta mála líður langur tími á milli,“ segir í tilkynningunni. Þá fjölgaði tilkynningum um kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot um sextíu prósent milli ára og hafa tilkynningarnar ekki verið fleiri á fyrri árshelmingi. Alls var tilkynnt um 72 kynferðisbrot gegn börnum sem er sextán prósenta fjölgun milli ára. „Í ljósi fjölgunar stafrænna kynferðisbrota og hás hlutfalls barna meðal brotaþola munu ríkislögreglustjóri og lögregluembættin í samstarfi við fjölda stofnana og samtaka standa fyrir vitundarvakningu um stafrænt ofbeldi meðal barna og ungmenna í október.“ Tilkynningum um vændi fjölgaði einnig töluvert, úr 21 tilkynningu í 33 sem gerir 57 prósenta fjölgun. Brotin voru að meðaltali fjórtán árin 2023 - 2025. Kynferðisofbeldi Börn og uppeldi Lögreglan Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Erlent Vill breyta umdeildum gatnamótum Innlent Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Erlent Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Erlent Fleiri fréttir Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sprengisandur: Pólitíkin, fíknimeðferð og neistinn kveiktur Tveir létust í fjögurra bíla árekstri á Austurlandi Ók bílnum yfir kant og upp á gras en hafnaði að lokum á ljósastaur Sjá meira