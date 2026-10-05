Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Birgir Olgeirsson skrifar 5. október 2026 13:05 Maðurinn var handtekinn í flugstöð Leifs Eiríkssonar við komuna frá Portúgal í gærkvöldi. Vísir/Vilhelm Lögreglan ákveður síðar í dag hvort hún krefst gæsluvarðhalds yfir manninum sem var handtekinn í flugstöð Leifs Eiríkssonar í gærkvöldi. Hann er sá eini sem er nú í haldi vegna rannsóknar á fíkniefnasölu og peningaþvætti. Maðurinn var handtekinn þegar hann kom með flugi frá Portúgal. Lögreglan ætlaði að handtaka hann í aðgerðunum í september en hann var þá erlendis. Öllum sautján sleppt Sautján manns voru handteknir vegna málsins 22. september. Sex þeirra sátu í gæsluvarðhaldi. Öllum sautján hefur síðan verið sleppt úr haldi vegna málsins og síðustu tveir voru látnir lausir á föstudag. Lögreglan sagði þá að ekki væri lengur talin þörf á gæsluvarðhaldi yfir þeim vegna rannsóknarinnar. Rannsóknin héldi þó áfram. Ágætlega hefði gengið að safna gögnum en málið væri umfangsmikið og það tæki tíma að rannsaka það. Hald lagt á peninga og fíkniefni Lögreglan hefur gert húsleit á nokkrum stöðum og lagt hald á peninga, fíkniefni og aðra muni. Rannsóknin beinist að sölu og dreifingu fíkniefna og peningaþvætti. Meðal þeirra sem voru handteknir í september var framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL. Hann var settur í tímabundið leyfi frá störfum. BL sagði fyrirtækið sjálft ekki eiga aðkomu að málinu og að það myndi aðstoða lögregluna eftir þörfum. Lögreglumál Tengdar fréttir Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Lögreglan er sögð hafa handtekið athafnamann við komu til landsins í Leifsstöð í kvöld í tengslum við stórt peningaþvættis- og fíkniefnamál sem er til rannsóknar. 4. október 2026 23:03 Mest lesið Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Innlent Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Innlent Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Innlent „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Innlent Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Innlent Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Innlent Handtekin í Bandaríkjunum grunuð um njósnir Erlent Vill breyta umdeildum gatnamótum Innlent Vann óvæntan sigur í fyrri umferðinni Erlent Fluttu allar sprengjuflugvélar frá RAF Fairford Erlent Fleiri fréttir Trúnaðarbrestur milli flokka og innan flokks Borgin greitt nærri tuttugu milljónir fyrir rafmagn í hjólhýsabyggðinni SA hafi skilað auðu og telur að samningum verði sagt upp Einn í haldi eftir handtöku í flugstöðinni Ekki fleiri tilkynnt kynferðisbrot í fimm ár Þessi eru tilnefnd til menntaverðlauna Tíu manns veitt sálgæsla eftir banaslysið Ögurstund í kjarasamningamálum „Ég geri ekki ráð fyrir því að við munum halda útgáfupartí í Valhöll“ Aldraður læknir sparkaði í flugfreyju Vill breyta umdeildum gatnamótum „Við erum ekki að gera þetta til að gleðja fólk í Brussel“ Slitu samstarfinu vegna trúnaðarbrests „sem ekki var hægt að líta framhjá“ Íslenskir karlmenn flytji inn konur og haldi þeim sem kynlífsþrælum Tveir komnir með höfuðið inn um gluggann Athafnamaður sagður handtekinn í Leifsstöð Skólabörn sáu nakinn hótelgest úr skólastofunni Meirihlutinn sprakk eftir fjóra mánuði Ekki eina leiðin til að uppfylla skuldbindingar Íslands „Veit ekki hvort maður á að hlæja eða gráta eða brosa“ Fólk láti reyna á húsráð áður en það leiti á yfirfulla Læknavakt Sveitarstjórnin flytur sig um set vegna myglu Röð skjálfta ekki áhyggjuefni út af fyrir sig Gera þurfi breytingar á þingsköpum til að efla virðingu og traust Arnarnesvegur opnar loks á morgun „Þeir eru að borða gras úr garðinum og snigla“ Skjálfti upp á 3,4 „Auðvitað alltaf erfitt að koma að svona vettvangi“ Banaslys á Austurlandi og barátta upp á líf og dauða Hafði lítil afskipti af veisluhöldum Vítisenglanna Sjá meira