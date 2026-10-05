Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. október 2026 10:31 Gypsy Rose var dæmd til þess að dvelja í fangelsi í tíu ár en afplánaði átta ár. GETTY Barnsfaðir Gypsy Rose Blanchard, sem er þekkt fyrir að hafa orðið móður sinni að bana, fannst látinn á heimili sínu fyrir helgi. Ken Urker átti 34 ára afmæli þann 1. október þegar hann fannst látinn á heimili sínu í Louisiana-fylki. Orsök andlátsins liggur ekki fyrir en Gypsy Rose telur að hann hafi látist vegna of stórs skammts af fíkniefnum. Gypsy Rose komst í heimspressuna þegar hún var dæmd í tíu ára fangelsi árið 2016 fyrir að hafa orðið móður sinni að bana. Hún játaði brotið og lýsti áralöngu ofbeldi sem hún hafi orðið fyrir af hálfu móður sinnar, Dee Dee. Grunur lék á að móðir hennar hefði verið með Munchasen-heilkenni gagnvart dóttur sinni, sem er ofbeldi þar sem umönnunaraðili ýkir, býr til eða veldur veikindum hjá þeim sem er í umsjá hans. Dee Dee hafi því neytt Gypsy Rose til að þykjast vera langveik árum saman. Saga mæðgnanna varð innblástur fyrir þættina The Act og heimildarmyndina Mommy Dead and Dearest. Urker og Gypsy Rose trúlofuðu sig árið 2018 á meðan hún var enn í fangelsi. Þau slitu trúlofuninni árið 2019 og giftist Gypsy Rose þá Ryan Scott Anderson. Þau skildu skömmu eftir að henni var sleppt úr fangelsi árið 2023 og hófu þá Gypsy Rose og Urker samband sitt að nýju. Saman eiga þau eina stúlku, Aurora, sem fæddist í desember 2024. „Það eru engin orð sem geta lýst dýpt þessa missis. Ég bið um næði og samkennd fyrir dóttur okkar, fjölskyldur okkar og alla sem syrgja Ken á þessum ótrúlega sársaukafulla tíma,“ sagði Gypsy Rose í yfirlýsingu sem People greinir frá. „Hans verður sárt saknað, hann verður elskaður að eilífu og aldrei gleymdur.“ Bandaríkin Andlát Mest lesið Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Lífið Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Lífið Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Lífið Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Lífið Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið 50+: Er ég að verða heyrnarlaus eða eru allir farnir að öskra? Áskorun Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Lífið Skemmtilega söguhornið: Allir geta orðið eins og skólatöskur í framan! Áskorun Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Lífið Fleiri fréttir Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Matthías Már með krabbamein Risastór tappakollur í fallegri íbúð Sjá meira