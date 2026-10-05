Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 5. október 2026 13:08 Birta Ísólfsdóttir, Eva Katrín Baldurs, Anna Fríða Gísladóttir og Lilja Baldurs í góðum fíling í opnunar-og afmælisteiti Andrá. Rebekka Rut Margar af best klæddu konum landsins komu saman á Hverfisgötu síðastliðinn fimmtudag í tilefni af opnun nýrrar verslunar Andrá. Benni B-ruff þeytti skífum og freyðivínið flæddi. Tískuverslunin vinsæla hafði verið lokuð í fjórar vikur eftir bruna í kjallara á Laugarvegi 16, í sama rými og Andrá var staðsett. Nú hafa skvísurnar opnað aftur og verða tímabundið í gamla Húrra-rýminu að Hverfisgötu 18a. Þær slóu tvær flugur í einu höggi og fögnuðu samtímis fimm ára afmæli verslunarinnar. Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunargleðinni: Skvísur að skoða.Rebekka Rut Steinunn tekur Lilju Baldursdóttur fagnandi. Rebekka Rut Dansarinn og fyrirsætan Íris Ásmundar er alltaf flott í tauinu.Þóra Ólafs Ungur og þolinmóður tískugestur.Rebekka Rut Andri Dungal og Benni B-ruff ferskir.Rebekka Rut Það er mikill stæll á vínylnum.Rebekka Rut Geggjað gallafitt frá Geztus.Rebekka Rut Tískuhundur.Rebekka Rut Herrar skoða herradeildina sem er á annarri hæð.Rebekka Rut Hrafnhildur Sigurðardóttir flott í nýja Andrá-bolnum.Rebekka Rut Dúa Landmark hönnuður og starfsmaður Andrá og Eva Katrín Baldursdóttir annar eigandi Andrá.Rebekka Rut Benni B-ruff í fíling.Rebekka Rut Eva Katrín ásamt dóttur sinni.Rebekka Rut Freyðivínið flæddi.Rebekka Rut Tískuáhugafólk á öllum aldri mætti á opnun.Rebekka Rut Græn leðurkápa fyrir haustið.Rebekka Rut Eva Katrín aðstoðar viðskiptavini.Rebekka Rut Eigendur Andrá, Steinunn Hrólfsdóttir og Eva Katrín Baldursdóttir.Rebekka Rut Andrá hefur nú opnað á Hverfisgötu 18a.Rebekka Rut Líf og fjör.Rebekka Rut Amna Hasecic og Árný Lára Sigurðardóttir.Rebekka Rut Dúa og Eva Katrín.Rebekka Rut Tískuspjall.Rebekka Rut Eva Katrín, Anna Fríða Gísladóttir og Lilja Baldursdóttir.Rebekka Rut Krista Hall að máta skvísuflíkur.Rebekka Rut Hildur Ragnars mátar Andrá-bolinn en Dúa Landmark hannaði lógó-ið.Rebekka Rut Bræðurnir Andri Dungal og Þorkell Gauti Dungal.Rebekka Rut Anna Braun rokkar magabol, úlpu og sólgleraugu.Rebekka Rut Knús í hús!Rebekka Rut Fleiri góð knús!Rebekka Rut Eva Katrín, Birta Ísólfs og Lilja Baldurs.Rebekka Rut Strákar að skoða.Rebekka Rut Sóley Bjarnadóttir og Eva Katrín.Rebekka Rut Guðrún Helga, Hrafnhildur Sigurðar og Steinunn Hrólfsdóttir.Rebekka Rut Tíska og hönnun Samkvæmislífið Reykjavík Mest lesið Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Lífið Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Lífið Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Lífið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið 50+: Er ég að verða heyrnarlaus eða eru allir farnir að öskra? Áskorun Mæðgurnar á bak við Kalkliti mæta í Skútuvog Lífið samstarf Fleiri fréttir Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Sjá meira