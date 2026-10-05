Lífið

Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Birta Ísólfsdóttir, Eva Katrín Baldurs, Anna Fríða Gísladóttir og Lilja Baldurs í góðum fíling í opnunar-og afmælisteiti Andrá. 
Birta Ísólfsdóttir, Eva Katrín Baldurs, Anna Fríða Gísladóttir og Lilja Baldurs í góðum fíling í opnunar-og afmælisteiti Andrá.  Rebekka Rut

Margar af best klæddu konum landsins komu saman á Hverfisgötu síðastliðinn fimmtudag í tilefni af opnun nýrrar verslunar Andrá. Benni B-ruff þeytti skífum og freyðivínið flæddi. 

Tískuverslunin vinsæla hafði verið lokuð í fjórar vikur eftir bruna í kjallara á Laugarvegi 16, í sama rými og Andrá var staðsett. Nú hafa skvísurnar opnað aftur og verða tímabundið í gamla Húrra-rýminu að Hverfisgötu 18a. Þær slóu tvær flugur í einu höggi og fögnuðu samtímis fimm ára afmæli verslunarinnar. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá opnunargleðinni: 

Skvísur að skoða.Rebekka Rut
Steinunn tekur Lilju Baldursdóttur fagnandi. Rebekka Rut
Dansarinn og fyrirsætan Íris Ásmundar er alltaf flott í tauinu.Þóra Ólafs
Ungur og þolinmóður tískugestur.Rebekka Rut
Andri Dungal og Benni B-ruff ferskir.Rebekka Rut
Það er mikill stæll á vínylnum.Rebekka Rut
Geggjað gallafitt frá Geztus.Rebekka Rut
Tískuhundur.Rebekka Rut
Herrar skoða herradeildina sem er á annarri hæð.Rebekka Rut
Hrafnhildur Sigurðardóttir flott í nýja Andrá-bolnum.Rebekka Rut
Dúa Landmark hönnuður og starfsmaður Andrá og Eva Katrín Baldursdóttir annar eigandi Andrá.Rebekka Rut
Benni B-ruff í fíling.Rebekka Rut
Eva Katrín ásamt dóttur sinni.Rebekka Rut
Freyðivínið flæddi.Rebekka Rut
Tískuáhugafólk á öllum aldri mætti á opnun.Rebekka Rut
Græn leðurkápa fyrir haustið.Rebekka Rut
Eva Katrín aðstoðar viðskiptavini.Rebekka Rut
Eigendur Andrá, Steinunn Hrólfsdóttir og Eva Katrín Baldursdóttir.Rebekka Rut
Andrá hefur nú opnað á Hverfisgötu 18a.Rebekka Rut
Líf og fjör.Rebekka Rut
Amna Hasecic og Árný Lára Sigurðardóttir.Rebekka Rut
Dúa og Eva Katrín.Rebekka Rut
Tískuspjall.Rebekka Rut
Eva Katrín, Anna Fríða Gísladóttir og Lilja Baldursdóttir.Rebekka Rut
Krista Hall að máta skvísuflíkur.Rebekka Rut
Hildur Ragnars mátar Andrá-bolinn en Dúa Landmark hannaði lógó-ið.Rebekka Rut
Bræðurnir Andri Dungal og Þorkell Gauti Dungal.Rebekka Rut
Anna Braun rokkar magabol, úlpu og sólgleraugu.Rebekka Rut
Knús í hús!Rebekka Rut
Fleiri góð knús!Rebekka Rut
Eva Katrín, Birta Ísólfs og Lilja Baldurs.Rebekka Rut
Strákar að skoða.Rebekka Rut
Sóley Bjarnadóttir og Eva Katrín.Rebekka Rut
Guðrún Helga, Hrafnhildur Sigurðar og Steinunn Hrólfsdóttir.Rebekka Rut
Tíska og hönnun Samkvæmislífið Reykjavík


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