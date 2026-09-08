Hafnaði 40 milljón dala þagnarsamningi Musks Áróra L Davíðsdóttir skrifar 8. september 2026 20:42 Rithöfundurinn og áhrifavaldurinn Ashley St. Clair og auðjöfurinn Elon Musk eiga saman einn son. Samsett Rithöfundurinn og áhrifavaldurinn Ashley St. Clair segist hafa neitað að skrifa undir fjörutíu milljóna dala þagnarsamning við auðjöfurinn Elon Musk, barnsföður sinn. Í dag var frumsýnd heimildarmynd um ævi og feril Musks, auðugasta manns heims. Myndin Musk var frumsýnd í dag á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum. Heimildarmyndaleikstjórinn Alex Gibney leikstýrir nærri fjögurra klukkustunda langri myndinni og fékk St. Clair til liðs við sig við gerð myndarinnar. Aðspurð hvers vegna hún hefði samþykkt að taka þátt í gerð myndarinnar um barnsföður sinn sagði hún að henni hefðu verið boðnar 40 milljónir dala (rúmir 4,8 milljarðar íslenskra króna) til þess að tjá sig ekki. „Þegar þér er boðið slíkt vekur það umhugsun um hversu verðmætt mál þitt er. Hvers vegna að bjóða mér þessa upphæð til að tjá mig ekki?,“ sagði hún á blaðamannafundi er kemur fram í umfjöllun The Independent. Hún bætti við: „Hann [Musk] á almennt flókin sambönd, en flóknasta samband hans er við sannleikann.“ Hún vilji hins vegar setja börnunum sínum það fordæmi að velja sannleikann fram yfir efnisleg þægindi. St. Clair hefur áður sagt að samband hennar og Musks hafi byrjað á skilaboðasendingum á X, sem þá hét Twitter. Í fyrstu hafi hún ekki haft mikinn áhuga á Musk. Skömmu síðar hafi þau hist í höfuðstöðvum X þegar hún var 24 ára og hann 51. Seinna meir varð hún ólétt en sér hafi verið skipað að halda barninu leyndu. Eftir að hún eignaðist barnið myndaðist umræða á netinu um að Musk væri faðir þess og St. Clair segir að öfgafullir aðdáendur auðjöfursins hafi byrjað að senda sér hótanir og hótað barni hennar. Í febrúar í fyrra birti hún staðfestingu á faðerni barnsins og bað hún fjölmiðla um að virða einkalíf barnsins. Valdi vísvitandi sundrungu Myndin Musk fjallar að hluta til um yfirtöku auðjöfursins Elons Musk á forritinu X (áður Twitter) og því sem Gibney lýsir sem „algrímsstjórnun“ (e. algorithmic manipulation). Blaðamaðurinn Zoë Schiffer, sem er einn viðmælenda í myndinni Musk, segir meðal annars Musk hafa breytt algríminu til þess að þagga niður meginstraumsblaðamennsku og ýtt undir ögrandi athugasemdir á miðli sínum. St. Clair sagði að Musk væri vísvitandi að valda sundrungu „sem gæti haft skelfilegar afleiðingar ef hún er ekki undir eftirliti eða hömluð.“ Blaðamaðurinn Zoë Schiffer, leikstjóri myndarinnar Alex Gibney, Alberto Barbera einn forstöðumanna kvikmyndahátíðarinnar í Feneyjum og Ashley St. Clair.Getty Meðal annarra viðmælenda í myndinni er faðir Musks, Errol Musk, meðstofnandi fyrirtækisins Tesla, Martin Eberhard, og fyrrverandi eiginkona Musks, Justine Musk. Talið er að Musk eigi fjórtán börn með fjórum konum. Fimm börn með Justine Wilson, fyrrverandi eiginkonu sinni, þrjú með kanadísku söngkonunni Claire Elise Boucher, eða Grimes, og þrjú með Shivon Zilis, yfirmanni Neuralink, fyrirtækis í hans eigu. Elon Musk Bandaríkin Samfélagsmiðlar X (Twitter) Mest lesið Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Tíska og hönnun Hvað veistu um… textana hans Bubba? Lífið Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Lífið Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Menning Vel heppnuð þögn, misheppnaður Mahler Gagnrýni South Park verður South America Lífið Sögufrægt verslunarhús til sölu Lífið Kappsmál sett á ís Lífið Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Tíska og hönnun Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lífið Fleiri fréttir Hafnaði 40 milljón dala þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Gloria Steinem er látin Sjá meira