Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, nýr starfsmaður Fenris Creations og fyrrverandi ráðherra og þingmaður Sjálfstæðisflokksins, er flutt til Lundúna og hefur því sett lúxusíbúð sína á Hafnartorgi á leigu. Síðustu tvö árin hafa einkennst af miklu breytingum í lífi Áslaugar.
Hún laut í lægra haldi fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur í formannsslag Sjálfstæðisflokksins í febrúar 2025, fór svo í nám í Columbia-háskóla í New York um vorið, sneri aftur til landsins síðasta sumar og hætti í kjölfarið á Alþingi.
Áslaug var svo ráðin til Fenris Creations í Lundúnum í síðasta mánuði og fann svo nýverið ástina í örmum Jónasar Aðalsteins Aðalsteinssonar, yfirlæknis á húð-og kynsjúkdómadeild Landspítalans.
Sjá einnig: Áslaug Arna mætti með nýja kærastann
Nú er hún á leið til Lundúna og hefur því sett íbúð sína á Hafnartorgi á leigu. Áslaug greindi frá þeim fregnum í Instagram-færslu.
„Staðurinn sem ég elska og hef kallað heimili síðustu sjö árin er nú laus til leigu. Ef þið vitið um einhvern sem er að leita að íbúð í miðborg Reykjavíkur, sendið mér einkaskilaboð!“ skrifaði Áslaug Arna í færslunni.
Þá tók hún fram að í íbúðin væri rúmgóð, staðsett á fimmtu hæð með svölum og í henni væru tvö baðherbergi og tvö svefnherbergi. Þegar myndirnar eru skoðaðar sést að íbúðin er fallega innrétt, með fallegu eldhúsi með myndarlegri eyju og svo prýða listaverk flestalla veggi. Hér að neðan má sjá myndir af íbúðinni:
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, fyrrverandi þingmaður og ráðherra, hefur verið ráðin til íslenska tæknifyrirtækisins Fenris Creations, sem hét áður CCP. Þar mun hún leiða nýtt verkefni tengt gervigreind, með starfstöð í London.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir segir ekkert til í því að hún setjist senn í ritstjórastól Morgunblaðsins. Áslaug gefur ekkert upp um næstu skref en hefur boðað vini og stuðningsmenn til veislu á morgun.