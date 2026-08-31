Innlent

„Engin orð ná utan um slíkan missi“

Agnar Már Másson skrifar
Halla Tómasdóttir forseti og Guðrún Karls Helgudóttir biskup votta aðstandendum samúð sína.
Halla Tómasdóttir forseti og Guðrún Karls Helgudóttir biskup votta aðstandendum samúð sína. Samsett Mynd

Halla Tómasdóttir forseti vottar aðstandendum ungmennanna sem létust í umferðarslysi við Krýsuvíkurveg í nótt samúð sína. Guðrún Karls Helgudóttir biskup biður fyrir þeim sem eiga um sárt að binda.

Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Drengurinn var fæddur árið 2005, en stúlkurnar árin 2007 og 2009.

„Hugur minn er hjá fjölskyldum og vinum þeirra ungu einstaklinga sem létust í hinu hörmulega slysi í nótt sem leið. Engin orð ná utan um slíkan missi,“ skrifar Halla í færslu á Facebook.

Slysið átti sér stað rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar og barst lögreglu tilkynning um það rétt eftir miðnætti í nótt. Ungmennin voru öll í bílnum sem hafnaði utan vegar eftir að hafa verið ekið suður Krýsuvíkurveg.

„Þegar sorgin knýr dyra með þessum hætti erum við minnt á hversu dýrmætt og viðkvæmt lífið er. Förum varlega og gætum hvert að öðru,“ bætir forsetinn við í færslunni.

Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins.

Guðrún Karls Helgudóttir biskup birti einnig í dag færslu með bæn fyrir þeim sem nú eiga um sárt að binda.

Bæn sem Guðrún Karls Helgudóttir biskup birti í dag.
Halla Tómasdóttir Umferðaröryggi Hafnarfjörður Guðrún Karls Helgudóttir

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