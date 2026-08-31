„Engin orð ná utan um slíkan missi“ Agnar Már Másson skrifar 31. ágúst 2026 23:31 Halla Tómasdóttir forseti og Guðrún Karls Helgudóttir biskup votta aðstandendum samúð sína. Samsett Mynd Halla Tómasdóttir forseti vottar aðstandendum ungmennanna sem létust í umferðarslysi við Krýsuvíkurveg í nótt samúð sína. Guðrún Karls Helgudóttir biskup biður fyrir þeim sem eiga um sárt að binda. Tvær stúlkur og einn piltur létust þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurveg í nótt. Drengurinn var fæddur árið 2005, en stúlkurnar árin 2007 og 2009. „Hugur minn er hjá fjölskyldum og vinum þeirra ungu einstaklinga sem létust í hinu hörmulega slysi í nótt sem leið. Engin orð ná utan um slíkan missi,“ skrifar Halla í færslu á Facebook. Slysið átti sér stað rétt sunnan við gatnamót Krýsuvíkurvegar og Leiðarendavegar og barst lögreglu tilkynning um það rétt eftir miðnætti í nótt. Ungmennin voru öll í bílnum sem hafnaði utan vegar eftir að hafa verið ekið suður Krýsuvíkurveg. „Þegar sorgin knýr dyra með þessum hætti erum við minnt á hversu dýrmætt og viðkvæmt lífið er. Förum varlega og gætum hvert að öðru,“ bætir forsetinn við í færslunni. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka nú tildrög slyssins. Guðrún Karls Helgudóttir biskup birti einnig í dag færslu með bæn fyrir þeim sem nú eiga um sárt að binda. Bæn sem Guðrún Karls Helgudóttir biskup birti í dag. Halla Tómasdóttir Umferðaröryggi Hafnarfjörður Guðrún Karls Helgudóttir Mest lesið Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Innlent „Þeir munu hengja mig“ Erlent Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Innlent Bein útsending: Valkyrjurnar halda blaðamannafund Innlent Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Innlent „Stórkostlegur ósigur“ bæði Samfylkingar og Viðreisnar Innlent „Skammist sín og bíti aðeins í sápu“ Innlent Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Innlent Fleiri fréttir Myndasyrpa: Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Engin orð ná utan um slíkan missi“ Enn óljóst hvað verður um umsóknina Ungum Pólverja best treyst til forystu í Langanesbyggð Þurfi að hækka laun og fjölga frídögum Öll hin látnu um og undir tvítugu „Við segjum ekki bless, við segjum takk“ Síðasti kvöldfréttatími Sýnar „Ríkið á stóra sök á þessu“ Líka slæmar fréttir fyrir Rúv Á morgun mega hommar gefa blóð Tekjuáætlun verulega undir áætlun „Þetta mun auka enn á vald Ríkisútvarpsins“ Metfjöldi kvartana Ekkert ákveðið á fundinum: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Skora á stjórnvöld að tryggja fasta viðveru þyrlu á Akureyri Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Gjaldtaka um nýjan Hornafjarðarveg hefst á morgun Dapurlegt að sjá á eftir kvöldfréttum Sýnar Fundur utanríkismálanefndar og ráðherra ræðir stöðu fjölmiðla Niðurskurður hjá Rúv upp á 10 til 15 stöðugildi Trausti nýr starfsmaður þingflokks Miðflokksins Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Ekki sé lýðræðislegt að halda formanni Eflingar í myrkrinu Bandaríkin virði fullvalda ákvörðun þjóðarinnar Kveiktu bál á bílastæði Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Grindavík Ultra strandaði við varnargarðana Sjá meira