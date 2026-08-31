Síðasti kvöldfréttatími Sýnar hefst klukkan 18:30 í kvöld. Líkt og ávallt er um stútfullan fréttatíma að ræða. Við rifjum upp góð augnablik í tæplega fjörutíu ára sögu kvöldfrétta og verðum í beinni útsendingu um allan bæ.
Næstu skref ríkisstjórnarinnar varðandi umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu liggja enn ekki fyrir. Við ræðum við utanríkisráðherra og forsætisráðherra um málið. Formaður Sjálfstæðisflokksins mætir síðan í myndver og fer yfir kröfur stjórnarandstöðunnar.
Þá verður rætt við forstjóra Sýnar á tímamótum í íslenskri fjölmiðlasögu og litið yfir stór augnablik í sögu kvöldfrétta.
Fulltrúar VR og fagfélaga þess funda nú um mögulegar aðgerðir þar sem forsendur kjarasamninga eru brostnar. Formaður VR stígur út af fundinum og ræðir við okkur í beinni. Þá verðum við einnig í beinni með formanni Neytendasamtakanna en bensínverð hækkar aftur á miðnætti þegar tímabundin lækkun á virðisaukaskatti rennur út.
Kristján Már Unnarsson mætir einnig í myndver og segir okkur frá mikilli samgöngubót á Norðausturlandi. Þá kíkjum við á Akureyri þar sem skipagrunnur fauk á fjölda bíla og við hittum Pólverja á þrítugsaldri sem hlaut flest atkvæði í persónukjöri í sveitarstjórnarkosningunum í Langanesbyggð í vor.
Í Sportfréttum verður meðal annars fjallað um svokallaða bókhaldsbrellutíð í enska boltanum og í Íslandi í dag kynnir Lilja Katrín Gunnarsdóttir sér námskeið þar sem foreldrar læra að vera leiðinlegir.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.