Tekjuáætlun Laugardalslaugar, Sundhallar Reykjavíkur og Vesturbæjarlaugar er tæpum fjörutíu milljónum króna undir áætlun. Afar mikil aðsókn er í eina laugina en illa gengur hjá hinum tveimur. Mögulega þarf að skerða enn meira aðgengi að Laugardalslaug.
Þetta kemur fram í minnisblaði frá Menningar- og íþróttaráði Reykjavíkurborgar.
Loka þurfti heitum pottum í Laugardalslaug í lok júní vegna ástands stúkunnar og því hefur gestum fækkað til muna í lauginni. Í júlí var aðgangseyrir átján milljónum króna undir áætlun. Vel hafi gengið fyrri hluta árs en frá og með ágúst fer að gæta verulegra áhrifa lægri tekna.
„Vegna óvissu með upphaf framkvæmda og lengd þeirra er ómögulegt að spá fyrir um framhaldið þar sem mögulega þarf að loka lauginni alfarið fyrir allt annað en skólasund og sundæfingar. Að minnsta kosti má gera ráð fyrir að lækkun aðgangseyris muni nema að lágmarki 20 m.kr. á mánuði á meðan skerðingu stendur og enn meira ef loka þarf lauginni,“ segir í minnisblaðinu.
Þá er litið til Sundhallarinnar og hefur framkvæmdatími þar verið lengri en gert var ráð fyrir. Vegna þessa var lengri tíma með takmörkun á fjölda gesta. Fyrstu sex mánuði ársins var tekjutap tuttugu milljónir króna. Hins vegar hafi gengið betur í júlí og er talið að takmörkunin í Laugardalslaug hafi þar haft áhrif.
Að lokum er litið til Vesturbæjarlaugar en þar hefur staðan verið mjög góð vegna mikillar aðsóknar allt árið. Ráðist var í umfangsmiklar úrbætur í lauginni á síðasta ári og voru tekjur fyrstu sjö mánuðina um tuttugu milljónum króna umfram áætlun.
„Eftir að tekjuaukning í Vesturbæjarlaug er dregin frá tapi í Laugardalslaug og Sundhöll er nettó staða tekna fyrstu 8 mánuði ársins um 37 m. kr. undir tekjuáætlun í þessum laugum samanlagt.“