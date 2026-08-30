Búið er að telja öll atkvæði í Norðvesturkjördæmi. Alls sögðu 37,13 prósent kjósenda já en 62,87 prósent nei.
Samkvæmt lokatölum voru alls 7.060 sem sögðu já eða 37,13 prósent af greiddum atkvæðum en 11.953 sögðu nei eða 62,87 prósent. Auðir seðlar voru 74 og ógildir 68.
Alls voru 22.687 á kjörskrá og talin atkvæði voru 22.687 sem gerir 84,43 prósenta kjörsókn.
Í fyrstu tölum úr Norðvesturkjördæmi sem komu upp úr klukkan ellefu í gærkvöldi var „nei-ið“ með rúmlega 21 prósenta forskot. Forskotið jókst er leið á kvöldið og nam að lokum um 25 prósentustigum.